Кінець війні в Ізраїлі? Яким стане світ після перемир'я на Близькому Сході

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Ізраїль і ХАМАС досягли першого припинення вогню. Це можна назвати певним milestone у цій війні.
Перемир'я триватиме 4 дні. ХАМАС відпустить 50 заручників, з яких 30 неповнолітніх. Ізраїль відпустить 150 палестинських в'язнів — жінок і неповнолітніх до 19 років. Ізраїль також зобов'язався припинити польоти розвідувальних дронів на час перемир'я та обміну ув'язненими.
Тут є кілька висновків:
- Перемир'ям скористаються регіональні країни та США, щоб зробити з нього довгострокове або звести інтенсивність боїв до мінімуму. Вони давно намагаються це зробити, і вікно перемир'я дає можливість зараз посилити тиск на Ізраїль і лобіювання через Вашингтон і Брюссель.
- Це зриває "табу" уряду Ізраїлю на припинення вогню. Прецедент закладено. Це може відкрити дорогу до наступних перемир'їв. Залежить від того, наскільки успішними будуть нинішні домовленості.
- Звільнення жінок і дітей — це явна спроба ХАМАС зманіпулювати громадською думкою і заробити політичні бали на арабській вулиці. Типу, їхня боротьба вся була заради жінок і дітей в ізраїльських в'язницях, а не заради звільнення їхніх бойовиків. Це має ніби показувати їхню жертовність заради звичайних пригноблених палестинців. На цьому вони продовжуватимуть хитати ситуацію на Західному березі на противагу Палестинській автономії.
- Що довше триватиме перемир'я, то активніше ставатиме питання ізраїльської військової присутності в північній Газі: залишатися чи йти? Тому, якщо не буде знайдено бачення політичного статус-кво Гази після війни, то Ізраїль буде зацікавлений у тому, щоб не продовжувати його, і продовжувати бойові дії.
- Зараз буде активна фаза дебатів щодо майбутнього Гази. Арабські країни просуватимуть "план Лівану" зі створення Палестини, припинення вогню в Газі та повернення біженців. Ізраїль виступатиме за тимчасову окупацію цих територій. Європа і США будуть за міжнародне управління на цих територіях з передачею їх Палестинській автономії. Жоден із планів не є ідеальним. Але тут головне, за що битимуться — хто стане посередником і мейнстримником ідей.
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