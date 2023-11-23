Кінець війні в Ізраїлі? Яким стане світ після перемир'я на Близькому Сході

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Ізраїль і ХАМАС досягли першого припинення вогню. Це можна назвати певним milestone у цій війні.

Перемир'я триватиме 4 дні. ХАМАС відпустить 50 заручників, з яких 30 неповнолітніх. Ізраїль відпустить 150 палестинських в'язнів — жінок і неповнолітніх до 19 років. Ізраїль також зобов'язався припинити польоти розвідувальних дронів на час перемир'я та обміну ув'язненими.

Тут є кілька висновків:

Перемир'ям скористаються регіональні країни та США, щоб зробити з нього довгострокове або звести інтенсивність боїв до мінімуму. Вони давно намагаються це зробити, і вікно перемир'я дає можливість зараз посилити тиск на Ізраїль і лобіювання через Вашингтон і Брюссель. Це зриває "табу" уряду Ізраїлю на припинення вогню. Прецедент закладено. Це може відкрити дорогу до наступних перемир'їв. Залежить від того, наскільки успішними будуть нинішні домовленості. Звільнення жінок і дітей — це явна спроба ХАМАС зманіпулювати громадською думкою і заробити політичні бали на арабській вулиці. Типу, їхня боротьба вся була заради жінок і дітей в ізраїльських в'язницях, а не заради звільнення їхніх бойовиків. Це має ніби показувати їхню жертовність заради звичайних пригноблених палестинців. На цьому вони продовжуватимуть хитати ситуацію на Західному березі на противагу Палестинській автономії. Що довше триватиме перемир'я, то активніше ставатиме питання ізраїльської військової присутності в північній Газі: залишатися чи йти? Тому, якщо не буде знайдено бачення політичного статус-кво Гази після війни, то Ізраїль буде зацікавлений у тому, щоб не продовжувати його, і продовжувати бойові дії. Зараз буде активна фаза дебатів щодо майбутнього Гази. Арабські країни просуватимуть "план Лівану" зі створення Палестини, припинення вогню в Газі та повернення біженців. Ізраїль виступатиме за тимчасову окупацію цих територій. Європа і США будуть за міжнародне управління на цих територіях з передачею їх Палестинській автономії. Жоден із планів не є ідеальним. Але тут головне, за що битимуться — хто стане посередником і мейнстримником ідей.

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