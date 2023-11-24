"Ксенофоб за західними лекалами": пошукові системи та ШІ скасовують російську культуру, — Путін (відео)

За словами російського президента, орієнтиром для розвитку сучасних технологій має бути традиційна культура та ідеали, про які писали письменники-фантасти Бєляєв, Єфремов та інші.

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Президент РФ Володимир Путін у п'ятницю, 24 листопада, виступив на конференції "Подорож у світ штучного інтелекту" і назвав сферу ШІ видатним досягненням людського розуму. Але також зазначив, що є й етичний бік питання. Про це повідомляє ТАРС.

"Подібні етичні, моральні та соціальні аспекти викликають серйозні питання в нашій країні, та й в усьому світі", — заявив голова Кремля, додавши, що майбутнє не за забороною розвитку технологій, хоча дехто і пропонує поставити на паузу сферу ШІ.

За його словами, заборонити дослідження в цьому напрямі неможливо, проте все ж необхідно подумати про безпеку.

Путін вважає, що орієнтиром тут має бути традиційна культура. Він назвав культуру природним регулятором технологічного прогресу, "як і ідеали добра, поваги до людини, про які писали Толстой, Достоєвський, Чехов, такі видатні письменники-фантасти, як Бєляєв і Єфремов".

Російський президент також торкнувся теми того, що західні алгоритми ШІ можуть, по суті, скасувати Росію в цифровому просторі. Деякі пошуковики та генеративні моделі ШІ, за його словами, працюють дуже вибірково і часом не враховують російську культуру.

"Простіше кажучи, перед машиною ставлять якусь творчу задачу, і вона вирішує використовувати тільки англомовний масив даних, той, який зручний і вигідний розробникам системи", — заявив він, додавши, що, на його думку, це "скасування в цифровому просторі".

"Такий ксенофоб може вийти зі штучного інтелекту, створеного за деякими західними стандартами й лекалами", — зазначив він.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків з "Інституту вивчення війни", Путін зайняв ще більш антиізраїльську позицію і намагається підірвати підтримку України.

Також повідомлялося, що, за словами офіцера ЗСУ, Путін наполягає на переговорах, тому що хоче тріумфувати як переможець.