Проживали іноземці: у Казахстані сталася пожежа в хостелі, 13 загиблих (фото)

Хостел, за даними місцевої влади, обладнали в підвальному приміщенні житлового будинку. Власники не отримували дозволу на відкриття бізнесу, а загиблі, ймовірно, отруїлися чадним газом.

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У колишній столиці Казахстану місті Алмати сталася пожежа в хостелі, що в результаті призвело до загибелі понад 10 осіб. Про це повідомив міський департамент з надзвичайних ситуацій 30 листопада.

Зазначається, що загоряння сталося рано вранці і попередньо, як зазначили рятувальники, осередок пожежі знаходився в коридорі підвального приміщення.

Примітно, що раніше це було просто підвальне приміщення триповерхового будинку, а зовсім недавно там було відкрито бізнес.

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"Під час розвідки та гасіння пожежі виявлено попередньо 13 загиблих, особи встановлюються. Попередньо загинули від отруєння чадним газом", — ідеться в повідомленні ДСНС Алмати.

Крім того, за попередніми даними, у хостелі було 72 людини, проте 59 із них змогли самостійно вибратися і врятувати собі життя. Троє людей були доставлені до лікарні, де їм медики надають необхідну допомогу. Решту мешканців згорілої будівлі було розміщено в школі неподалік.

В одному з хостелів колишньої столиці Казахстану сталася пожежа Фото: Telegram В одному з хостелів колишньої столиці Казахстану сталася пожежа Фото: Telegram

У ліквідації вогню було задіяно 46 осіб та 13 одиниць техніки. Що саме стало причиною пожежі — поки що невідомо, проте це належить з'ясувати слідству.

Акім Алмалінського району Айдар Жакибаєв, передає "Радіо Азаттик", заявив, що в основному там проживали студенти. Деякі з них навчалися в медичному університеті, куди прибули з різних країн. Зокрема з Пакистану.

Глава департаменту з НС міста Алмати Нурлан Атигаєв також зазначив, що відкриття бізнесу відбулося менш ніж два місяці тому і у власників не було дозволу на це.

В одному з хостелів колишньої столиці Казахстану сталася пожежа Фото: Instagram

"Цей хостел функціонує лише 1,5 місяця, зі слів адміністратора. Підвальне приміщення без цільового призначення заборонено переобладнати. У хостелі спрацювала автоматична пожежна сигналізація", — йдеться в повідомленні місцевих ЗМІ.

Нагадаємо, 11 жовтня повідомлялося, що в лондонському аеропорту спалахнула масштабна пожежа. За даними британських ЗМІ, 5 осіб доправлено до лікарні з отруєнням продуктами горіння. Очевидці повідомляли про те, що вогонь швидко поширювався паркуванням, яке всього за п'ять хвилин від терміналу аеропорту.