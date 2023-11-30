"Триває блокування": прикордонники попереджають про складнощі на кордоні зі Словаччиною

За даними ДПСУ, Спілка перевізників Словаччини планує здійснювати блокування руху вантажного автотранспорту перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецьке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород", з 16:00 1 грудня 2023 року.

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Державна прикордонна служба України попереджає про ускладнення руху, яке очікується перед пунктом пропуску "Ужгород" 1 грудня у зв'язку з наміром словацьких перевізників заблокувати рух вантажівок на кордоні. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"За інформацією, що надійшла від Прикордонної поліції Словацької Республіки, Спілка перевізників Словаччини (UNAS) планує здійснювати блокування руху вантажного автотранспорту перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецьке", суміжним з українським пунктом пропуску "Ужгород", із 16.00 1 грудня 2023 року. Водночас наголошується, що перевезення гуманітарної допомоги і військової допомоги, живих тварин, пального й охолоджених вантажів не блокуватиметься. Інші вантажі на виїзд зі Словаччини пропускатимуть в обмеженій кількості, по 4 вантажівки на годину. З огляду на зазначене, просимо врахувати можливі ускладнення руху автотранспорту перед пунктом пропуску "Ужгород". Прикордонні служби наголошують, що словацька сторона не надала інформації щодо планів та термінів завершення зазначених дій.", — йдеться в повідомленні.

Прикордонні служби України ретельно моніторитимуть ситуацію, підтримуючи постійну взаємодію з колегами зі Словаччини з питань пропуску вантажного автотранспорту. Здійснюватиметься постійне уточнення категорій вантажів, які будуть дозволені для перетину кордону, включно з в'їздом до Словаччини.

У разі зміни ситуації Державна прикордонна служба України повідомлятиме про це на своїх інформаційних сторінках.

Тим часом Словаччина має намір блокувати санкції щодо російського ядерного палива. У країні вважають, що місцеві АЕС технічно не готові відмовитися від російського ядерного палива.

Раніше у Словаччині розповіли, чому не передають Україні зброю. Однак у МЗС заявили, що країна хоче допомогти українському народові пережити зиму 2023-2024, тому відправляють гуманітарну допомогу.

17 листопада Фокус писав, що в Закарпатській області митники фіксують збільшення черг вантажівок на словацькому кордоні. Затори з вантажівок зросли за рахунок фур з польського напрямку, і машини продовжують прибувати.