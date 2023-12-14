Молдова може налагодити відносини з РФ на чолі з Путіним: Санду назвала умову

За словами президентки Молдови, поки що Москва продовжує кожні два дні погрожувати Кишиневу. Це суперечить принципам зовнішньої політики держави.

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Президентка Молдови Мая Санду переконана, що її країна і Російська Федерація в майбутньому можуть налагодити стосунки, навіть якщо на чолі залишиться Володимир Путін. Про це вона заявила в ефірі програми Puncte de reflecție на Vocea Basarabiei, передає NewsMaker 14 грудня.

За її словами, Кишинів підтримує дружні відносини з тими державами, які поважають інтереси громадян Молдови. Те ж саме стосується і співпраці з ними.

"Це для нас відправна точка і основний принцип зовнішньої політики. Усі країни, які поважають інтереси нашої країни, які поважають громадян Молдови, — це дружні країни, це наші партнери", — заявила Мая Санду.

Також є країни, які не поважають Молдову, продовжує глава держави. Однією з них є Росія, яка робить усе для того, щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Журналісти запитали у президентки Молдови, якими б вона хотіла бачити відносини Кишинева з Москвою після виборів 2024 року, навіть якщо Володимир Путін знову буде обраний на пост глави держави.

"Країни, які нас не поважають, а я хотіла б нагадати, що Росія шантажує нас, погрожує кожні два дні, проти нашої волі тримає свої війська на території нашої країни. У цій ситуації, очевидно, ми не можемо говорити про дружні відносини. Коли Росія змінить своє ставлення до Молдови та її громадян, нам буде легше відновити ці відносини", — підсумувала Мая Санду.

Відносини РФ і Молдови: подробиці

Нагадаємо, 3 грудня аналітики з ISW заявили, що Росія намагається знову посіяти розбрат у Молдові. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пригрозив Кишиневу "повторенням долі України".

3 листопада у Службі інформації та безпеки Молдови заявили, що РФ витратила понад $55 млн на дестабілізацію всередині країни. Гроші надходили з Росії від громадянина Молдови та РФ Віктора Гуцуляка, який тісно пов'язаний з Іланом Шором.

17 жовтня повідомлялося, що президентка Молдови Мая Санду назвала цілі РФ під час нападу на сусідню країну. За її словами, війна в Україні спрямована на знищення країни та українців як нації. Якби Росія досягла успіху у війні проти України, Молдова, ймовірно, перестала б існувати як вільна держава.

7 жовтня Мая Санду заявляла, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готував держпереворот у Молдові на початку цього року. За її словами, росіяни не полишають спроб змінити владу в Кишиневі, зокрема спрямовуючи великі кошти на підкуп молдовських виборців.