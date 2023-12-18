КНДР запустила другу балістичну ракету великої дальності, — Reuters

Журналісти зазначають, що пуск ракети здійснювався з району біля Пхеньяна в напрямку моря біля східного узбережжя Північної Кореї.

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У понеділок, 18 грудня, Північна Корея запустила балістичну ракету дальнього радіусу застосування. Про це повідомляє видання Reuters.

"Північна Корея запустила в понеділок балістичну ракету дальнього радіусу дії, повідомляють військові Південної Кореї. Це вже другий ракетний запуск менш ніж за 12 годин, коли Пхеньян засудив демонстрацію сили під керівництвом США", — йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, представленою Об'єднаним комітетом начальників штабів Південної Кореї, ракета була запущена із зони, розташованої поблизу столиці Пхеньян, у напрямку морського простору біля східного узбережжя Північної Кореї.

Міністерство оборони Японії також підтвердило, що Північна Корея випустила балістичну ракету. Згідно з інформацією берегової охорони, ракета впала в море на захід від Хоккайдо приблизно через годину після її запуску.

Японська телерадіокомпанія NHK, посилаючись на Міністерство оборони Японії, повідомила, що це могла бути ракета дальнього радіусу дії.

Також у джерелі заявили, що міжнародний аеропорт, який обслуговує Пхеньян, раніше використовувався Північною Кореєю для запуску міжконтинентальних балістичних ракет. Існують підозри, що цей аеропорт також може служити місцем розташування заводу зі складання ракет.

Минулого тижня заступник радника з національної безпеки Південної Кореї заявив, що Північна Корея, можливо, готується до запуску міжконтинентальної балістичної ракети цього місяця, відмовившись надати будь-які подробиці.

"Запуск ракети в понеділок відбувся після того, як у неділю ввечері Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності, що пролетіла близько 570 км (350 миль) від району поблизу Пхеньяну і впала в океан. Після цього запуску Північна Корея виступила з палкою заявою, в якій засудила Сполучені Штати за організацію того, що вона назвала "підготовкою до ядерної війни", зокрема за прибуття атомного підводного човна в Південну Корею в неділю", — пише Reuters.

Нагадаємо, 19 листопада міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея "майже вирішила" свої проблеми з ракетними двигунами "за допомогою Росії".

Раніше, 16 листопада, військовий аналітик Шон Белл у своєму подкасті припустив, що Північна Корея може розраховувати на технологічну допомогу з боку Росії в обмін на надану Пхеньяном зброю. Він зазначив, що КНДР хоче мати військовий супутник і вже двічі намагалася запустити його.