У Китаї через потужний землетрус загинули понад 100 осіб, — Reuters (відео)

За словами журналістів, у зону лиха було направлено близько 2200 рятувальників із провінційної пожежної служби та лісової бригади. Також у рятувальних операціях беруть участь поліція і військові.

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Уночі 19 грудня в Китаї стався сильний землетрус, унаслідок якого загинули щонайменше 111 осіб і понад 230 дістали поранення. Про це повідомляє видання Reuters.

За словами журналістів, катастрофа сталася у віддаленому гірському повіті Цзішішань на північній околиці Цинхай-Тибетського нагір'я.

Повідомляється, що зусилля з порятунку та надання допомоги тривають, а для оцінки наслідків стихійного лиха було відправлено робочу групу. Кількість зниклих безвісти людей невідома.

Видання пише, що землетруси є звичайним явищем у західних провінціях Китаю. Сильні поштовхи відчувалися в багатьох частинах провінції Цинхай. У зону лиха було направлено близько 2200 рятувальників із провінційної пожежної служби та лісової бригади, а також професійні аварійно-рятувальні бригади. Також у рятувальних операціях беруть участь поліція і військові.

У матеріалі йдеться про те, що, оскільки зона лиха розташована у високогірному регіоні, де погода холодна, рятувальні роботи спрямовані на запобігання вторинним катастрофам, спричиненим іншими факторами, крім землетрусу. Уранці недалеко від місця, де стався землетрус, становила близько -14 градусів за Цельсієм.

Зазначається, що деякі об'єкти водопостачання, електрики, транспорту, зв'язку та інша інфраструктура були пошкоджені.

У Китаї стався сильний землетрус

Раніше повідомлялося, що 17 грудня автобус "Відень-Київ" потрапив у ДТП у Словаччині. За інформацією журналістів, автобус з українською реєстрацією, прямував у бік кордону, але з'їхав у кювет і перекинувся. У МЗС України повідомили, що посольство України в Словаччині надає консульську допомогу українцям.

"ДТП сталася за участю автобуса, який прямував рейсом "Відень-Київ". У салоні перебували 53 людини. Усі громадяни України. 8 українців дістали травми середнього ступеня тяжкості", — повідомили дипломати.