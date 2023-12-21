Мав з'явитися з неба: в РФ Дід Мороз за викликом загинув на очах у дітей

Дід Мороз-альпініст, якого найняли батьки для своїх дітей, мав спуститися на мотузці з даху багатоповерхівки. Він саме спускався, коли щось пішло не так.

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У Росії під час новорічного шоу загинув чоловік, який працював Дідом Морозом. Він зірвався з мотузки і впав із висоти. Про це пише російське видання Shot.

Зазначається, що надзвичайна пригода сталася в Челябінську під час вечірньої новорічної програми. Дід Мороз-альпініст, якого найняли батьки для своїх дітей, мав спуститися на мотузці з даху багатоповерхівки. Він саме спускався, коли щось пішло не так, і просто полетів вниз і розбився.

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"25-річний хлопець зірвався з висоти 24 поверху на Лісопарковій вулиці. Він приїхав вітати дітей і мав з'явитися на майданчику перед будинком, коли діти звали Діда Мороза. За попередніми даними, альпініст переплутав мотузки та впав із великої висоти", — повідомляє видання.

Нещасний випадок стався на очах у натовпа. Кадри падіння альпініста оприлюднили в мережі.

Присутні викликали медиків, але коли ті приїхали, змогли лише зафіксувати смерть аніматора.

Нагадаємо, що у Таїланді росіянин зістрибнув із найвідомішого храму в Пхукеті. Після нетривалої боротьби з рятувальниками, чоловік зірвався з даху, а через кілька годин помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що дівчина впала з урвища та померла, намагаючись упіймати собаку. Вона вигулювала собаку зі своїм хлопцем. Тварина зірвалася з повідця та почала переслідувати кролика. Коли вона спробувала зупинити собаку, то спіткнулася та впала.