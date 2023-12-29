Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ Російсько-українська війна

"Не схвалюємо": у Литві чоловіка не пустили в літак через нашивку ПВК "Вагнер", — ЗМІ (фото)

Нашивка, ПВК Вагнер, Литва, Вільнюс, аеропорт, літак, війна в Україні, фото
Фото: ТАСС | У Вільнюсі чоловіка не пустили на літак через нашивки ПВК "Вагнер"

За словами спікера Служби охорони державного кордону Гедрюса Мішутіса, громадянин Литви із символікою "вагнерівців" на рюкзаку хотів здійснити переліт до Лондона.

Related video

А аеропорту Вільнюса був помічений чоловік із символікою ПВК "Вагнер" на рюкзаку. Чоловік був оштрафований і не зміг вилетіти з Литви. Про це пише литовський портал Delfi 28 грудня.

Прессекретар "Литовських аеропортів" Тадас Васіляускас сказав у коментарі журналістам, що у чоловіка не виявили загрозливих для авіації речей, однак через символіку на його сумці було ухвалене рішення звернутися до поліції та Служби охорони держкордону.

"Ми проти використання таких логотипів і не схвалюємо таку поведінку пасажира, але наші фахівці з безпеки в усіх випадках повинні діяти за законами ЛР, у цьому випадку логотип на рюкзаку не міг бути перешкодою для зупинки пасажира або його багажу, заборони на його виліт", — зазначив Васіляускас.

В аеропорту Вільнюса помічено людину із символікою ПВК "Вагнер"

Речник Служби охорони державного кордону Литви Гедрюс Мішутіс повідомив, що згаданий чоловік є громадянином Литви і збирався здійснити переліт до Лондона. Чоловік був оштрафований за демонстрацію забороненої символіки і не зміг потрапити на свій літак.

"Після складання протоколу і всіх процедур його відпустять", — додав Мішутіс.

Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що в російську школу-інтернат запросили ексвагнерівця, який повернувся з війни в Україні. Чоловік, засуджений за вбивство з використанням сковорідки, вільно спілкувався з дітьми та розповідав про свої "подвиги".

Раніше, 18 грудня, ЗМІ повідомили, що колишній російський офіцер і боєць ПВК "Вагнер", який прибув до Нідерландів, хоче виступити в Міжнародному кримінальному суді (МКС) із заявою про воєнні злочини РФ в Україні.