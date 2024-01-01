Загинула 5-річна дитина: у Таїланді зазнав аварії катамаран із росіянами (фото)

Крім малолітньої дівчинки, під час зіткнення загинула також доросла жінка — громадянка РФ.

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Унаслідок зіткнення туристичного катамарана зі скелями на острові Пхукет у Таїланді, загинула одна росіянка, а ще 6 громадян Росії дістали травми. Про це повідомляє росмедіа Shot.

За інформацією Telegram-каналу, інцидент стався в районі острова Майтон, коли катер врізався в скелі поблизу берега під час повернення після екскурсії на острів Пхі-Пхі. Загибла росіянка була на катері, разом з іншими туристами, серед яких була багатодітна сім'я — батьки і троє дітей. Унаслідок зіткнення матір, батько і 2 дітей були травмовані, а 5-річна дівчинка загинула.

Після того, що сталося, їх доправили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості: у жінки кілька переломів, внутрішня кровотеча і забої внутрішніх органів, у її чоловіка ушкодження легені, у 14-річної дитини — подряпини та забої, у 3-річного малюка — черепно-мозкова травма, він не розмовляє і дуже наляканий. Із сім'єю був супроводжуючий, він також постраждав, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Унаслідок зіткнення туристичного катера зі скелями на острові Пхукет у Таїланді, загинула одна росіянка Унаслідок зіткнення туристичного катера зі скелями на острові Пхукет у Таїланді, загинула одна росіянка

Нагадаємо, на початку вересня в Тихому океані акули напали на катамаран із росіянами. Акули нападали на плавзасіб 2 дні поспіль і серйозно пошкодили його. Врятувало російських мандрівників іноземне судно, яке прямувало до Шанхая.

А на початку червня в Єгипті спіймали акулу, яка з'їла росіянина. Влада після трагедії закрила місцеві пляжі, адже кров може привабити нових хижаків. Професор Кирило Кузищин вважає, що подібні випадки почастішають через зміну клімату.