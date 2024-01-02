У Південній Кореї вдарили ножем лідера опозиційної партії (фото, відео)

Напад стався під час робочого візиту політика у місті Пусан, коли він відвідував будівництво аеропорту.

Related video

У Південній Кореї стався напад невідомого чоловіка на опозиційного лідера Лі Чже Мена (Lee Jae-myung). Під час зустрічі з прихильниками нападник наблизився до політика і вдарив його "гострим предметом" у шию. Пораненого негайно доправили до лікарні, де лікарі стабілізували його стан, але побоюються кровотечі. Про деталі нападу на опозиційного політика розповіли на порталі Yonhap News Agancy.

У статті Yonhap News Agancy вказано, що напад стався о 10:27 за місцевим часом (тобто о 3:27 за Києвом). Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мен перебував з робочим візитом у місті Пусан, де відвідав будівництво аеропорту. Під час зустрічі з прихильниками до нього наблизився чоловік, який вдарив політика у шию гострим предметом.

Напад стався у момент, коли навколо політика стояв натовп журналістів та прихильників, свідчить запис з місця подій. Після атаки політик схопився за шию, тим часом як охорона вклала нападника на землю та затримала.

Увага, відео 18+.

На порталі також опублікували світлину з Лі Чже Меном, який поранений лежить на землі. Поруч — скривавлені шматки тканини, якою намагались зупинити кровотечу.

Лі Чже Мен після поранення 2 січня Фото: Yonhap News

Лі Чже Мена доправили до лікарні вже за 20 хвилин після нападу, ідеться у статті інформаційного агентства. Йому надали допомогу: лікарні вказують, що рана не становить небезпеки для життя — її розмір, орієнтовно, 1 см, пишуть журналісти. Однак "є побоювання масової кровотечі через яремну вену".

Ім'я нападника медіа поки що не повідомляють. Також поки що не ясно, якими були його мотиви. Журналісти лиш повідомили, що він видав себе за прихильника Лі Чже Мена і поранив його гострим предметом, довжиною 20-30 см. Який саме предмет, не пояснюють.

Політика Південної Кореї — деталі

Зазначимо, Лі Чже Мен — 59-річний очільник Демократичної партії Південної Кореї. У 2022 році він брав участь у президентських перегонах, у яких програв нинішньому голові держави, Юн Сук Йоль, з результатами 47% проти 48%. Після атаки на політика висловився президент Юн Сук Йоль, повідомили ЗМІ. Вказується, що політик "заявив про стурбованість" і закликав правоохоронні органи розібратись в деталях нападу.

Південна Корея тим часом перебуває під загрозою агресії Північної Кореї, раніше писав Фокус. Зокрема, у КНДР час від часу проводять ядерні або ракетні випробування: наприклад, 18 грудня протягом доби запустили дві балістичні ракети. Крім того, 29 грудня ЗМІ писали, що планується низка кібернападів на США та Південну Корею. До всього, саме з цієї країни надіслали 1 млн снарядів Росії, яка продовжує вести війну в Україні.