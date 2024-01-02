В Южной Корее ударили ножом лидера оппозиционной партии (фото, видео)

Нападение произошло во время рабочего визита политика в городе Пусан, когда он посещал строительство аэропорта.

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В Южной Корее произошло нападение неизвестного мужчины на оппозиционного лидера Ли Чжэ Мэна (Lee Jae-myung). Во время встречи со сторонниками нападавший приблизился к политику и ударил его "острым предметом" в шею. Раненого немедленно доставили в больницу, где врачи стабилизировали его состояние, но опасаются кровотечения. О деталях нападения на оппозиционного политика рассказали на портале Yonhap News Agancy.

В статье Yonhap News Agancy указано, что нападение произошло в 10:27 по местному времени (то есть в 3:27 по Киеву). Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мэн находился с рабочим визитом в городе Пусан, где посетил строительство аэропорта. Во время встречи со сторонниками к нему приблизился мужчина, который ударил политика в шею острым предметом.

Нападение произошло в момент, когда вокруг политика стояла толпа журналистов и сторонников, свидетельствует запись с места событий. После атаки политик схватился за шею, в то время как охрана уложила нападавшего на землю и задержала.

Внимание, видео 18+.

На портале также опубликовали фотографию с Ли Чжэ Меном, который раненый лежит на земле. Рядом — окровавленные куски ткани, которой пытались остановить кровотечение.

Ли Чжэ Мэн после ранения 2 января Фото: Yonhap News

Ли Чжэ Мэна доставили в больницу уже через 20 минут после нападения, говорится в статье информационного агентства. Ему оказали помощь: в больнице указывают, что рана не представляет опасности для жизни — ее размер, ориентировочно, 1 см, пишут журналисты. Однако "есть опасения массового кровотечения через яремную вену".

Имя нападавшего медиа пока что не сообщают. Также пока не ясно, какими были его мотивы. Журналисты лишь сообщили, что он выдал себя за сторонника Ли Чжэ Мэна и ранил его острым предметом, длиной 20-30 см. Какой именно предмет, не объясняют.

Политика Южной Кореи — детали

Отметим, Ли Чжэ Мэн — 59-летний глава Демократической партии Южной Кореи. В 2022 году он участвовал в президентской гонке, в которой проиграл нынешнему главе государства, Юн Сук Йоль, с результатами 47% против 48%. После атаки на политика высказался президент Юн Сук Йоль, сообщили СМИ. Указывается, что политик "заявил об обеспокоенности" и призвал правоохранительные органы разобраться в деталях нападения.

Южная Корея тем временем находится под угрозой агрессии Северной Кореи, ранее писал Фокус. В частности, в КНДР время от времени проводят ядерные или ракетные испытания: например, 18 декабря в течение суток запустили две баллистические ракеты. Кроме того, 29 декабря СМИ писали, что планируется ряд кибернападений на США и Южную Корею. Ко всему, именно из этой страны прислали 1 млн снарядов России, которая продолжает вести войну в Украине.