Депортуватимуть: в РФ затримали тисячі мігрантів у новорічну ніч, — ЗМІ (фото)

Російська поліція провела рейди в Санкт-Петербурзі та Москві. В автозаки саджали і дітей, і дорослих.

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У ніч на 1 січня в РФ провели поліцейський рейд, під час якого затримали кілька тисяч мігрантів. У затриманих перевірили документи й з'ясували, що вони перебувають на російській території з порушеннями. Більш як пів тисячі приїжджих під загрозою депортації. Про інциденти в Росії під час новорічної ночі повідомили в росЗМІ "Фонтанка".

Журналісти видання, не вказуючи джерело інформації, стверджують, що рейд відбувся в центральному районі Санкт-Петербурга. Поліцейські затримали близько 3 тис. осіб, яких посадили в "автозаки" та відвезли до відділків. Після перевірки документів з'ясувалося, що в 600 осіб із паперами не все гаразд — у них є "різні порушення міграційного законодавства". На цих осіб склали адміністративні протоколи, і частину з них незабаром депортують, ідеться в статті.

Журналісти також опублікували світлини, якими проілюстрували затримання в Санкт-Петербурзі. На світлинах — два автобуси, усередині яких перебуває група чоловіків і жінок.

Група людей у автобусі в Санкт-Петербурзі Фото: Фонтанка Автозак із людьми в Санкт-Петербурзі Фото: Фонтанка

Інші російські портали додали деякі деталі до новорічних подій у РФ. Зокрема, у Telegram-каналі "Бумага" повідомили, що поліція затримувала і дорослих, і дітей. Інциденти відбулися біля "Гостинного двору" в Санкт-Петербурзі — на вулиці та на станції метро. Журналісти нарахували вісім автобусів із затриманими.

Перевірка документів у Санкт-Петербурзі Подія з мігрантами у Санкт-Петербурзі Мігранти у Санкт-Петербурзі Поліція РФ перевіряє документи у мігранта Автобус у Санкт-Петербурзі для перевезення затриманих мігранти

Зокрема, у Telegram-каналі Sota написали, що поліцейський рейд також відбувся в Москві. Там також сталися затримання, однак про кількість затриманих нічого не відомо.

Зазначимо, політолог Віктор Бобиренко пояснив, що мігранти можуть стати тією силою, які зруйнують РФ. На його думку, приїжджі із Середньої Азії, які отримали російське громадянство, не бажатимуть умирати на війні в Україні, тому можуть початися заворушення. Однак визнав, що священники, які контактують із цими людьми, переважно перебувають під контролем ФСБ.

Водночас російська влада використовує мігрантів, щоб діяти на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, туди завезли близько 100 тис. осіб. Частина з них працює на будівництві, а частину планують мобілізувати до лав ЗС РФ.

26 грудня розслідувачі опублікували інформацію про те, як ФСБ РФ використовує мігрантів із Сирії. Люди прибувають до Росії начебто на навчання, а потім під наглядом спецслужб доставляються на кордон із Фінляндією, щоб спричинити міграційну кризу.