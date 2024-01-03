"Тут не Росія": громадянку РФ у Литві "активно" привітали з Новим роком (відео)

"Героїнею" скандалу стала росіянка, в якої місцеві хлопці відібрали телефон і з вигуками розпочали святкову руханку.

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У столиці Литви, Вільнюсі, містяни зі словами "тут не Росія" відібрали у жінки телефон і змусили її побігати за девайсом. Відео опублікував російський Telegram-канал "Хуже и не скажешь!".

Парубки в кадрі забрали у жінки телефон та перекидали його один одному, доки власниця намагалася відібрати ґаджет. Інші люди у транспорті не намагаються протистояти хлопцям і спокійно спостерігають, як росіянка бігає за пристроєм.

"Тільки у Вільнюсі", — підписала відео авторка та додала сердечка.

Зазначимо, що росіянка своєю чергою обізвала литовців "падлюками".

Що саме стало причиною конфлікту, невідомо. Щодо часу, то можна припустити, що інцидент стався під час новорічних свят, тому що на відео лунають вітання із Новим роком.

Інцидент у Вільнюсі. Обережно: нецензурна лексика (18+)

Як стверджують росЗМІ, фігурантами скандалу стала росіянка і місцеві жителі. У ролику можна почути, що хлопці намагаються втлумачити пасажирці, що вона не в себе вдома.

Реакція росіян

Розлючені громадяни РФ у своїх пабліках вже назвали литовців "нацистами".

Реакція росіян на інцидент у Вільнюсі Фото: OBOZ.UA

"Прибалти завжди були нацистами, за часів СРСР також. Сволота", — пишуть росіяни.

Інші дописувачі обізвали литовців "тваринами", "фашистами" і "тварюками", а також зазначили, що "новорічний нацизм" у Вільнюсі квітне.

Тим часом у місті Геленджик, що у РФ, росіянка в стані алкогольного сп’яніння вилізла на верхівку 20-метрової новорічної ялинки у центрі міста.

Також Фокус писав, що в одному з дитячих садків у Росії вихователі вирішили прикріпити ялинку до стелі. У дитячому садку "Дюймовочка" в Туапсе вихователі вирішили надати оригінального вигляду новорічній ялинці, встановивши її догори дриґом і прикріпивши до стелі.