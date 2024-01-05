Найбільш "шанована" дитина: названо можливого наступника Кім Чен Ина (фото)

У розвідці Південної Кореї вважають, що наступним лідером Північної Кореї може вперше стати жінка. Йдеться про доньку Кім Чен Ина.

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Найімовірнішим наступником глави Корейської Народно-Демократичної Республіки є Кім Чжу Е, яка доводиться дочкою нинішньому лідеру Кім Чен Ину. Про це пише The New York Times із посиланням на розвідку Південної Кореї.

Автори публікації вказали на те, що Кім Джу Е часто супроводжує свого батька на офіційних заходах. Крім того, державні ЗМІ КНДР називають її "найулюбленішою" або "найшанованішою" дитиною Кім Чен Ина. Зараз дівчинці близько 10 років.

Кім Чжу Е Фото: RFA

Кім Чжу Е Фото: Yonhap

За даними південнокорейських чиновників, у північнокорейського лідера є ще одна дитина, яка молодша за Кім Чжу Е. Також перевіряється інформація про наявність дитини, яка старша за дівчинку.

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"Наразі Кім Чжу Е розглядається як найімовірніший наступник", — заявили в розвідці.

У відомстві підкреслили, що розглядають "усі можливості" щодо передачі влади в Північній Кореї. Розвідники зазначили, що Кім Чен Ин поки що молодий і не відомо, чи є у нього серйозні хвороби.

Як зазначають автори статті, після Другої світової війни в КНДР зберігається династичний тип управління. Усі північнокорейські лідери правили країною до самої смерті. Якщо Кім Чжу Е займе місце свого батька, то стане першою жінкою-правителем Північної Кореї.

Нагадаємо, 19 грудня ЗМІ повідомили, що Дочка Кім Чен Ина разом зі своїм батьком побувала на випробуваннях балістичної ракети, що може слугувати ще однією вказівкою на лінію спадкоємності в північнокорейському керівництві.

Раніше, 1 грудня, стало відомо, що Кім Чен Ин відвідав разом із Кім Чжу Е льотний полк ВПС Північної Кореї. Модні експерти розгледіли на обличчі Кім Чжу Е модні окуляри, імовірно від бренду Gucci.