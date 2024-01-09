Потужний вибух прогримів у відомому готелі США: постраждали понад 20 осіб (фото)

За попередніми даними, причиною потужного вибуху є витік газу в будівлі. Одна людина після інциденту перебуває в критичному стані.

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У техаському місті Форт-Верт у готелі Sandman Signature стався вибух. Постраждала 21 людина. Про це повідомив телеканал NBC.

За даними джерела, після НП на асфальт упало безліч уламків.

Пожежна служба Форт-Верта веде розслідування вибуху і заявила, що, хоча вони ще не підтвердили причину вибуху, у будівлі тривають будівельні роботи і що вибух, імовірно, спричинив витік газу.

Як заявили журналісти, спочатку було зафіксовано 11 поранених, а згодом — 21. Крім того, було знайдено одну людину, яку вважали зниклою безвісти.

"20 людям було надано допомогу на місці або їх було доправлено до районних лікарень. Одна людина перебувала в критичному стані, четверо — у важкому стані та 14 — у критичному", — ідеться в повідомленні.

У відомому готелі в Техасі стався потужний вибух У відомому готелі в Техасі стався потужний вибух У відомому готелі в Техасі стався потужний вибух

Нагадаємо, що 8 листопада у США, у штаті Техас, пролунав вибух на хімічному заводі в Шепарді. Після цього почалася сильна пожежа.

А 22 листопада на прикордонному пункті пропуску між США і Канадою вибухнув автомобіль.