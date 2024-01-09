Залишився без опалення: у Росії замерз на смерть капітан ВМФ, — росЗМІ

На думку близьких загиблого, у смерті чоловіка винна енергопостачальна організація, співробітники якої знали, що люди залишаться без тепла на 10 днів, проте не поспішали з ремонтними роботами.

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У Виборзькому районі Ленінської області Російської Федерації помер капітан військово-морського флоту РФ Владислав Шевашкевич. Про це пише російський портал 78.ru з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що 60-річний Шевашкевич загинув у власному будинку. Родичі померлого в коментарі ЗМІ заявили, що причиною смерті чоловіка стало переохолодження через відсутність електрики, без якої його квартира не обігрівалася.

Чоловік сестри загиблого Олег, який виявив тіло, зазначив, що проблеми з електропостачанням почалися ще 29 грудня. Тоді в ресурсопостачальній компанії заявили, що світла немає через те, що на дротах повис сніг.

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Співрозмовник видання зазначив, що запрошував Шевашкевича в гості відзначати Новий рік, оскільки в нього вдома є камін. Чоловік не прийняв запрошення, сподіваючись, що світло й опалення скоро увімкнуть.

З першого січня Шевашкевич перестав виходити на зв'язок. Через два дні близькі разом із правоохоронцями виламали двері. Усередині вони знайшли задубіле тіло капітана, що лежало на порозі. Причину смерті встановлюють.

Олег заявив, що вважає енергопостачальну організацію винною в загибелі Шевашкевича. За його словами, співробітники підприємства були обізнані про те, що люди залишаться без опалення на 10 святкових днів, проте все одно відклали ремонт на потім.

Нагадаємо, 6 січня росЗМІ повідомили, що в Підмосков'ї без теплопостачання залишилося понад 20 тисяч осіб. У деяких жителів навіть немає світла і гарячої води. Причиною відсутності тепла став прорив на теплотрасі 4 січня в Климовську.

Жителі Московської області скаржаться, що вони змушені сидіти без опалення у своїх квартирах. За словами місцевої жительки, її під'їзд повністю встиг замерзнути, адже опалення немає понад чотири дні. Від холоду також розірвало батареї.