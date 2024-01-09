Впливові люди в РФ порадили "валити з країни": в Таїланді помер російський журналіст Войтенко

Свого часу журналіст відкрив тему контрабандної зброї з РФ. Після цього Михайлу Войтенку почали погрожувати, і він був змушений емігрувати.

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У Таїланді у віці 65 років помер відомий російський журналіст Михайло Войтенко, який утік із РФ через побоювання за своє життя. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Медики у лікарні провінції Чонбурі на східному узбережжі Таїланду, де Войтенко жив останні роки, повідомили, що причиною смерті медійника був раптовий інфаркт. Смерть чоловіка була миттєвою. Інших подробиць смерті журналіста, поки що немає.

Відомо, що близькі Войтенки не могли зв'язатися з ним із 29 грудня. 1 січня поліція Таїланду відкрила його квартиру на прохання родичів та знайшла його тіло.

Хто такий Михайло Войтенко

Головний редактор видання "Морський бюлетень" Михайло Войтенко у 2009 році був змушений терміново виїхати з Росії через побоювання за своє життя. Він — професійний моряк, один із провідних російських експертів із морських перевезень.

2014 року Войтенко виступив проти дій російської влади в Україні

У 2009 році Войтенко першим повідомив про зникнення суховантажного судна Arctic Sea з 15 росіянами-членами екіпажу на борту з Росії, який, як написали пізніше низка ЗМІ, ймовірно, перевозив контрабандну зброю з РФ до іншої країни. Протягом місяця суховантаж шукали правоохоронні органи кількох країн, у результаті його, виявили за 300 миль від островів Зеленого мису. У МЗС Росії тоді заявили, що судно Arctic Sea "ніколи не губилося, і про його місце завжди було відомо".

Як тоді писало британське видання The Times з посиланням на обізнані джерела в Росії та Ізраїлі, суховантаж Arctic Sea транспортував до Ірану зброю і був перехоплений "Моссадом". За офіційною версією, судно перевозило ліс і було захоплене піратами, які потім вимагали викупу, але були знешкоджені. Проте з Тель-Авіва та Москви надійшли відомості, що у трюмах Arctic Sea були ракетні комплекси C-300. Вони нібито були завантажені туди під час ремонту в порту Калінінграда з ініціативи відставних військових, які мають зв'язки у злочинному світі.

Незабаром після інциденту із судном Михайло Войтенко повідомив, що якісь впливові люди в Росії порадили йому "валити з країни", оскільки "нагорі" незадоволені тим, що він вивів тему суховантажу Arctic Sea у публічне поле. Так Войтенко опинився у Таїланді.

ЗМІ зазначають, що вже перебуваючи в еміграції, Войтенко підписав звернення "Путін повинен піти", а 2014 року виступив проти дій російської влади в Україні.

Нагадаємо, що у Росії загадково помер журналіст Олександр Рибін. Перед тим він критикував "розбудову" окупованого Маріуполя.

У жовтні 2023 року в РФ помер відомий російський пропагандист Станіслав Андрєєв на прізвисько "Дядя Слава". Він висміював історію України та українську мову і запевняв, що українці та росіяни є "одним народом".