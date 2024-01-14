У РФ помер публіцист Лев Рубінштейн, який засуджував окупацію Криму і вторгнення в Україну

Поет і громадський діяч тиждень тому був госпіталізований у важкому стані після того, як його збив автомобіль. Лев Рубінштейн засуджував окупацію Криму, війну на Донбасі та повномасштабне вторгнення в Україну.

Related video

У Москві у віці 76 років помер відомий поет, есеїст, журналіст і громадський діяч Лев Рубінштейн, після того, як 8 січня його збила машина на пішохідному переході. Про смерть поета повідомила 14 січня його дочка Марія в соцмережах.

"Мій тато, Лев Рубінштейн, помер сьогодні", — написала вона.

Поет і журналіст Ігор Іртеньєв у Facebook повідомив, що після ДТП Рубінштейна помістили у важкому стані в НДІ швидкої допомоги ім. Скліфосовського, де йому зробили операцію. Телеканал "Дождь" уточнив, що внаслідок події поет дістав множинні переломи і черепно-мозкову травму.

За інформацією "Медузи", про смерть Рубінштейн стало відомо ще 12 січня, проте лікарі не підтвердили цих відомостей. Також повідомлялося, що на водія, який збив поета, завели кримінальну справу.

Коротко про діяльність Льва Рубінштейна

Лев Рубінштейн закінчив філологічний факультет Московського державного педагогічного інституту і по закінченню працював бібліографом. З кінця 1960-х він займався літературою, а пізніше почав працювати над власним стилем у дусі мінімалізму.

Як зазначили оглядачі ВВС, Рубінштейн був однією з помітних постатей в андеграундному мистецтві радянського часу, а також одним із засновників напряму "московського концептуалізму" разом із Всеволодом Некрасовим і Дмитром Приговим.

Поряд із літературною діяльністю, Рубінштейн брав участь і в суспільно-політичних процесах. Він був противником лінії Кремля в "чеченському" питанні, виступав проти військових дій у регіоні, а 2014 року виступив проти підтримки російською владою сепаратистів на Донбасі. Також засуджував анексію Криму, назвавши її "типовою крадіжкою під час пожежі".

Після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, публіцист виступив із критикою на адресу Кремля, заявивши про те, що не розуміє, як можна говорити про захист країни на території іншої держави.

"Що значить — захищати батьківщину на території іншої держави? Ось що це в принципі означає логічно? Нічого. А щодо того, "якби не ми зараз, то через два дні американці", то я це чую з дитинства. Те саме говорили, коли вторглися в Чехословаччину. Це я пам'ятаю, 1968 рік", — говорив Рубінштейн в інтерв'ю.

Важливо

Помер останній британський офіцер SAS часів Другої світової війни (фото)

Загалом поет займав антивоєнну позицію і вважав її жахливим явищем, акцентуючи на руйнівних наслідках воєнних дій для майбутніх поколінь.

"Будь-яка війна жахлива не тільки тим, що її дуже легко почати та дуже важко зупинити. Вона жахлива не тільки тим, що на ній гинуть люди і руйнуються міста. У війні руйнуються і спотворюються душі людей. І наслідки війни згубні іноді навіть і для наступних поколінь", — заявив Рубінштейн 2014 року.

Раніше повідомлялося, що 9 січня на 72 році життя помер народний артист України, музикант і співак, засновник і організатор Міжнародного фестивалю сімейної творчості "Мелодія двох сердець" Віталій Білоножко.