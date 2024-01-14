Зізнався у вбивстві: у Канаді репера засудили до довічного терміну через пісню (фото)

Суддя дійшов висновку, що Тайрел Нгуєн зізнався у вбивстві Рандіпа Канга в музичному кліпі, який обвинувачення надало як доказ.

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Репер Тайрел Х'єу Джордж Махоні Нгуєн, який виступав під сценічним псевдонімом T-Sav, використовував свій гангстерський досвід для створення музики. Такого висновку дійшов суд канадської провінції Британська Колумбія і ухвалив вирок, згідно з яким Тайрел Нгуєн уже ніколи не виграє Греммі, бо проведе у в'язниці все життя. Про це повідомило агентство CBC News.

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Суддя Верховного суду Британської Колумбії визнала, що одна з пісень Нгуєна була, по суті, тонко завуальованим зізнанням у вбивстві гангстера Рандіпа (Ренді) Канга 2017 року, і засудила Нгкена до двох довічних термінів, які він відбуватиме одночасно.

Музичне відео, поряд зі свідченнями ключового свідка поліції, було частиною сукупності доказів, які переконали суддю Міріам Гроппер Нгуєн у вбивстві першого ступеня як Канга, так і студента університету Джагвіра Сінгха Малхі.

Гроппер також визнала 24-річного чоловіка винним у замаху на вбивство брата Канга Гері та його спільника Каміло Алонсо. Ці двоє вижили після нападу, внаслідок якого Рандіп Канг був застрелений.

Поліція привітала ухвалений у п'ятницю обвинувальний вирок, зазначивши, що під час тривалого розслідування вони використовували одного з друзів Нгуєна як інформатора в секретній операції, що проводили у двох провінціях.

"Це було складне розслідування. Я неймовірно пишаюся всіма, хто працював над цією справою і виявляв наполегливість протягом останніх семи років", — заявив сержант Тімоті П'єротті, який входив до слідчої групи.

Згідно з доказами, представленими під час судового розгляду, убивство Рандіпа Канга стало результатом розбірок між двома бандами Нижнього Мейнленда — "Братами-охоронцями" і "Червоними скорпіонами".

Смерть Малхі, схоже, була помилкою. Поліція зазначила, що він не був причетний до злочину, але заявила, що деякі люди в його житті "були залучені" в конфлікт між бандами.

Рандіп Канг (ліворуч) і Джагвір Сінгх Малхі були вбиті Тайрелом Нгуеном. Фото: CBC News

У Нгуєна, також відомого як Тайрел Кенель, на грудях є татуювання "Брати-охоронці". У ЗМІ стверджували, що в банді він виконував роль найманого вбивці.

Більшу частину свідчень проти Нгуєна дав анонімний свідок — друг, який жив у будинку сім'ї Нгуєна в Сурреї до сварки з убивцею 2019 року. Цей свідок повідомив поліції, що знає про три перестрілки, ім'я вбивці та причини, через які це сталося.

Для того щоб отримати допомогу за програмою захисту свідків для себе і своєї матері, цій людині довелося стати поліцейським агентом і зібрати докази скоєних злочинів.

Музичне зізнання у вбивстві

Музичний кліп Нгуєна "Моє життя", який він розмістив на YouTube, містив тексти пісень, які, за твердженням прокурорів, були явними відсиланнями до вбивства Канга.

"Вистрибуй із батога з пальником.... Постріл у голову. Я викидаю кліпи...", — йдеться в тексті пісні.

Суддя Гроппер пояснила, що "пальником" гангстери називають вогнепальну зброю, а "батіг" — це звичайне позначення транспортного засобу. Що стосується слів "постріл у голову", то Ренді Канг отримав множинні вогнепальні поранення, зокрема три постріли в голову.

"Оскільки я згодна з тим, що тексти в музичному відео відносяться до розстрілу Ренді Канга, я роблю висновок, що Нгуєн стверджує в музичному відео, що він є стрільцем, і несе відповідальність за навмисне вбивство Ренді Канга, або принаймні є співучасником убивства", — підсумувала суддя.

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