Признался в убийстве: в Канаде рэпера приговорили к пожизненному сроку из-за песни (фото)

Судья пришел к выводу, что Тайрел Нгуен признался в убийстве Рандипа Канга в музыкальном клипе, который обвинение представило в качестве доказательства.

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Репер Тайрел Хьеу Джордж Махони Нгуен, выступавший под сценическим псевдонимом T-Sav, использовал свой гангстерский опыт для создания музыки. К такому выводу пришел суд канадской провинции Британская Колумбия и вынес приговор, согласно которому Тайрел Нгуен уже никогда не выиграет Грэмми, потому что проведет в тюрьме всю жизнь. Об этом сообщило агентство CBC News.

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Судья Верховного суда Британской Колумбии сочла, что одна из песен Нгуена была, по сути, тонко завуалированным признанием в убийстве гангстера Рандипа (Рэнди) Канга в 2017 году, и приговорила Нгкена к двум пожизненным срокам, которые он будет отбывать одновременно.

Музыкальное видео, наряду с показаниями ключевого свидетеля полиции, было частью совокупности доказательств, которые убедили судью Мириам Гроппер Нгуен в убийстве первой степени как Канга, так и студента университета Джагвира Сингха Малхи.

Гроппер также признала 24-летнего мужчину виновным в покушении на убийство брата Канга Гэри и его сообщника Камило Алонсо. Эти двое выжили после нападения, в результате которого Рандип Канг был застрелен.

Полиция приветствовала вынесенный в пятницу обвинительный приговор, отметив, что в ходе длительного расследования они использовали одного из друзей Нгуена в качестве информатора в секретной операции, которая проводилась в двух провинциях.

"Это было сложное расследование. Я невероятно горжусь всеми, кто работал над этим делом и проявлял настойчивость на протяжении последних семи лет", – заявил сержант Тимоти Пьеротти, который входил в следственную группу.

Согласно доказательствам, представленным в ходе судебного разбирательства, убийство Рандипа Канга стало результатом разборок между двумя бандами Нижнего Мейнленда — "Братьями-хранителями" и "Красными скорпионами".

Смерть Малхи, похоже, была ошибкой. Полиция отметила, что он не был причастен к преступлению, но заявила, что некоторые люди в его жизни "были вовлечены" в конфликт между бандами.

Рандип Канг (слева) и Джагвир Сингх Малхи были убиты Тайрелом Нгуеном. Фото: CBC News

У Нгуена, также известного как Тайрел Кенель, на груди есть татуировка "Братья-хранители". В СМИ утверждали, что в банде он выполнял роль наемного убийцы.

Большая часть показаний против Нгуена была дана анонимным свидетелем – другом, который жил в доме семьи Нгуен в Суррее до ссоры с убийцей в 2019 году. Этот свидетель сообщил полиции, что знает о трех перестрелках, имя убийцы и причины, по которым это произошло.

Для того чтобы получить помощь по программе защиты свидетелей для себя и своей матери, этому человеку пришлось стать полицейским агентом и собрать доказательства совершенных преступлений.

Музыкальное признание в убийстве

Музыкальный клип Нгуена "Моя жизнь", которое он разместил на YouTube, содержало тексты песен, которые, по утверждению прокуроров, были явными отсылками к убийству Канга.

"Выпрыгивай из кнута с горелкой…. Выстрел в голову. Я выбрасываю клипы…", – говорится в тексте песни.

Судья Гроппер пояснила, что "горелкой" гангстеры называют огнестрельное оружие, а "кнут" – это обычное обозначение транспортного средства. Что касается слов "выстрел в голову", то Рэнди Канг получил множественные огнестрельные ранения, в том числе три выстрела в голову.

"Поскольку я согласна с тем, что тексты в музыкальном видео относятся к расстрелу Рэнди Канга, я делаю вывод, что Нгуен утверждает в музыкальном видео, что он является стрелком, и несет ответственность за предумышленное убийство Рэнди Канга, или по крайней мере, является соучастником убийства", — заключила судья.

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