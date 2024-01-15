У Баку стався масштабний вибух у торговому центрі: є загиблі та постраждалі (фото, відео)

За даними журналістів, унаслідок сильного вибуху сталося обвалення конструкцій, через що частина людей опинилися під завалами.

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У понеділок, 15 січня, у столиці Азербайджану, місті Баку, стався сильний вибух у торговельній будівлі, що спеціалізується на продажу меблів. Унаслідок інциденту спалахнула пожежа, яка забрала життя трьох людей. Про це повідомляє інформаційне агентство YeniCag.

За даними видання, під час інциденту 24 людини дістали різні травми різного ступеня тяжкості.

У Баку стався масштабний вибух у торговому центрі

На місце вибуху було направлено співробітників державної протипожежної служби, а також 15 карет швидкої допомоги. За інформацією пресслужби МНС, завдяки оперативним і невідкладним заходам вдалося локалізувати пожежу в меблевому цеху. Рятувальники продовжують активну діяльність на місці події до повного усунення її наслідків.

Згідно з попередньою інформацією, одному потерпілому було надано допомогу на місці події. Однак 23 людини з різними травмами знадобилася госпіталізація до медичних установ.

З екстрених служб надійшла інформація про те, що 10 осіб евакуювали до Клінічного медичного центру з діагнозами політравми суглобів, множинні опіки та переломи тулуба.

У Баку стався масштабний вибух у торговому центрі

Ще понад 10 осіб з опіками різного ступеня тяжкості евакуйовано до опікового центру. Наразі кожному з постраждалих надається необхідна медична допомога.

Наразі причини вибуху невідомі.

Нагадаємо, що в Японії в Токіо 8 січня вщент згорів палац колишнього прем'єр-міністра Японії Какуеї Танаки. На момент пожежі в будинку перебували дочка Какуеї Танакі, колишній міністр закордонних справ Макіко Танака та її чоловік Наокі, колишній міністр оборони. Їх благополучно евакуювали.

У Києві на ходу загорівся тролейбус із пасажирами. У соцмережах передають, що транспорт вигорів дотла. За попередніми висновками слідства, пожежа не була випадковістю.