Окріп полився з батареї просто на уроці: вимкнення тепла, води і світла — у половині регіонів РФ

За даними журналістів, через прорив труби в Нижньому Новгороді проїжджу частину і тротуари міста залило окропом. У 16 осіб опіки, серед постраждалих є діти.

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Через сильні морози в половині регіонів РФ — від Підмосков'я до Далекого Сходу — спостерігаються проблеми з житлово-комунальним господарством. Комунальні аварії залишили сотні тисяч росіян без тепла, води, світла і газу. Подібні проблеми торкнулися щонайменше 43 суб'єктів РФ. Про це повідомляє видання "7х7".

Через аварію в Новосибірську без тепла залишилися 14 тисяч осіб у 237 будинках. У Липецьку в подібних умовах — 10 тисяч у 282 будинках. Масштабні аварії були й в Саратові. Тут опалення відключили більш ніж у 650 будинках і 100 соціальних об'єктах, зокрема школах і лікарнях. У Волгограді також десятки тисяч жителів змушені жити в будинках без подачі опалення. У Находці аналогічна проблема торкнулася 6 тисяч жителів.

Водночас влада РФ планує радикально знизити витрати на житлово-комунальну інфраструктуру. У бюджеті на 2024-2026 рр. фінансування сфери ЖКГ із федеральної скарбниці уріжуть більш ніж удвічі.

Повідомляється, що зношеність мереж комунальної інфраструктури у РФ до середини 2022 року перевищила 70%.

Нижній Новгород затопило окропом. 16 січня стало відомо, що внаслідок прориву труби в Нижньому Новгороді проїжджу частину і тротуари залило окропом. Щонайменше у 16 осіб опіки ніг.

За даними "Mash", серед постраждалих двоє дітей. Людей з ушкодженнями перевезли до лікарні — у них опіки ніг 1-2 ступенів.

Через комунальну аварію без опалення залишилися 20 багатоквартирних будинків, де мешкають 3059 осіб, а також два соціальні об'єкти. Напередодні в одному з ліцеїв міста Орла під час уроків лопнули батареї. 15 січня сталася аварія в котельні, яка обслуговувала 909-й квартал.

Нагадаємо, що після аварії в Подольську Московської області Путін вирішив націоналізувати патронний завод.

Також повідомлялося, що за даними провоєнних Telegram-каналів, понад 10 льотчиків могли загинути під час падіння літака-радара А-50.