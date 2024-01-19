"Буде багато крові": в ОП розповіли, коли і як протести в Росії стануть масштабними

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, все залежатиме від різних процесів. Народ Росії можуть не влаштувати як соціальні проблеми, так і поразки на фронті.

Related video

На території Росії відбуваються конфлікти і протести з різних причин, проте всі вони мають локальний характер. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу" розповів, чи можна масштабувати ці процеси.

За його словами, це станеться само собою, але перед цим трапиться справді "кривава неділя", як 1905 року в Санкт-Петербурзі, коли розстріляли і розігнали мирну демонстрацію з 2,5 тисяч осіб.

"Якщо де-небудь у Росії станеться не просто зіткнення із силовиками, з росгвардією, а якщо це буде зіткнення, в результаті якого буде багато крові. Після цього процес почне розвиватися досить швидко. А це буде точно. Усі процеси, які відбуваються в Росії — це поступове закипання. Це не означає, що спалахне завтра", — заявив Михайло Подоляк.

До слова, локальні конфлікти це одна з причин, чому Кремль наполягає на мирних переговорах з Україною. Він хоче на певний час зупинитися, накопичити кошти, а також залагодити розлад, який відбувається.

Протести в Росії: що не влаштує народ

Що стосується процесів, то Михайло Подоляк вважає, що їх відбувається зараз дуже багато. Насамперед ідеться про те, що противник проводить виставку "Європи, що замерзає, в Росії".

"Вони хотіли, щоб Париж і Берлін замерзли, а замерзають Новосибірськ, Чита, Пенза та інші міста. І це правильно. До речі, росіяни сьогодні в набагато більшому масштабі відчувають те, що вони хотіли б, щоб відчували ми з вами минулої зими і цієї так само. Цього року вони також не мають опалення в багатьох регіонах, ЖКГ, каналізації. Росіяни сьогодні поступово занурюються в те, що хотіли, щоб мали українці", — продовжив Михайло Подоляк.

Також фіксується, заявив далі радник глави ОП, що у РФ накопичується певний дефіцит грошей. У країні є 40 трильйонів рублів накопичень громадян, які можуть у будь-який момент вилучити і використовувати. У людей забиратимуть їхні законні кошти через те, щоб продовжити війну проти України.

До речі, що стосується "триденної війни", то питання про те, чому вона триває вже практично 2 роки, ігнорується владою. Пропагандисти регулярно говорять про те, що готові буквально з дня на день атакувати Захід, проте зараз це вже мало хто сприймає всерйоз серед їхнього населення.

"У них накопичуються питання, які почнуть суттєво масштабуватися тільки коли десь станеться криваве бойове зіткнення між протестувальниками і росгвардією. Тільки це, як ланцюгова реакція, запустить інші процеси. Революційний процес у Росії дасть змогу здійснити перерозподіл впливів, можливостей і оновить систему, що йде точно в глухий кут", — продовжив Михайло Подоляк.

Розпад Росії: як відбудеться

Окремо було порушено тему розпаду Росії. Багато що також залежатиме від ситуації на фронті, зокрема й від подій у Криму. Якщо ЗСУ вдасться прорвати лінію фронту, тоді руйнівні процеси всередині Кремля прискоряться.

"Прорив будь-який і де завгодно істотно вплине на психоемоційний стан, остаточно розвалить усе, що сьогодні ще тримається в Росії, чому вони і "закручують гайки". Це абсолютно правильно", — підсумував радник глави ОП.

Нагадаємо, 15 січня в Башкортостані стартувала акція протесту. Жителі міста Баймак заступилися за активіста Фаїля Алсинова. Люди зібралися біля суду, де Алсинову виносили вирок у справі про "розпалювання міжнаціональної ворожнечі", вимагали звільнення активіста і відставки глави Башкортостану Радія Хабірова.

До слова, за даними росЗМІ, на кілька днів було заблоковано шість Telegram-каналів, які поширювали інформацію про події в Башкирії. Також у місцевих жителів спостерігалися проблеми з доступом у соціальні мережі.