"Людей вчать виживати": у центрі Бєлгорода крутять ролики про надання першої допомоги (фото)

За словами російської журналістки, місто мобілізоване, а люди там згуртовані.

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У центрі Бєлгорода (Російська Федерація) почали рекламну кампанію із надання першої допомоги у разі поранень, а також демонструють розташування найближчих укриттів. Про це йдеться у повідомленні російського "Царьград ТВ".

За словами кореспондентки, від 21 січня у центрі Бєлгорода містян вчитимуть поводитися під час обстрілів і в надзвичайних обставинах.

"Людей вчать виживати і надавати допомогу пораненим. Місто мобілізоване! Люди згуртовані! ЗСУ обстрілюють Шебекіно та Нову Таволжанку. Мирних! Ворог не залишає спроб убити якомога більше російських дітей, жінок, старих. Залякати і викликати ненависть до влади. Але марно. Бєлгород знає, що перемога за росіянами. Скоро покажемо кадри із Шебекіно. 3 км і ми на місці! Царгород працює", — передає журналістка Дар'я Ющенко.

Обстріл Бєлгорода 17-18 січня: що відомо

Вранці проти 18 січня Бєлгород та район атакували невідомі ракети.

О 5:50 (за київським часом) у Бєлгороду було запущено сповіщення щодо ракетної небезпеки.

Місцева влада звинуватила Україну в ракетних ударах по території регіону. Губернатор заявив про нібито знищення десяти повітряних цілей системами ППО. Він наголосив, що інформації про руйнування поки не має, крім одного — у Бєлгородському районі були зафіксовані вибиті вікна в будинках.

Ввечері 17 січня оповіщення щодо ракетної небезпеки були запущені не лише в Бєлгороді, а й у Валуйках. Того ж дня в Міноборони Росії повідомили про те, що в Бєлгородському районі ППО нібито знищила українські ракети РСЗВ Vampire і БПЛА. За інформацією губернатора регіону, через атаку є ушкодження інфраструктурних об'єктів.

Як раніше говорив полковник запасу ЗСУ Роман Світан, росіяни хочуть зробити з Бєлгорода "ікону розіп'ятого хлопчика", збиваючи всі повітряні цілі в межах обласного центру. Він заявив, що жителям міста вже давно треба було виїжджати, бо хорошим для них діяльність ЗС РФ це не скінчиться.