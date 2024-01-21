"Людей учат выживать": в центре Белгорода крутят ролики об оказании первой помощи (фото)

По словам российской журналистки, город мобилизован, а люди там сплоченные.

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В центре Белгорода (Российская Федерация) начали рекламную кампанию по оказанию первой помощи в случае ранений, а также демонстрируют расположение ближайших укрытий. Об этом говорится в сообщении российского "Царьград ТВ".

По словам корреспондента, с 21 января в центре Белгорода горожан будут учить вести себя во время обстрелов и в чрезвычайных обстоятельствах.

"Людей учат выживать и оказывать помощь раненым. Город мобилизован! Люди сплочены! ВСУ обстреливают Шебекино и Новую Таволжанку. Мирных! Враг не оставляет попыток убить как можно больше русских детей, женщин, стариков. Запугать и вызвать ненависть к власти. Но тщетно. Белгород знает, что победа за русскими. Скоро покажем кадры из Шебекино. 3 км и мы на месте! Царьград работает", — передает журналистка Дарья Ющенко.

Обстрел Белгорода 17-18 января: что известно

Утром 18 января Белгород и район атаковали неизвестные ракеты.

В 5:50 (по киевскому времени) в Белгороде было запущено оповещение о ракетной опасности.

Местные власти обвинили Украину в ракетных ударах по территории региона. Губернатор заявил о якобы уничтожении десяти воздушных целей системами ПВО. Он подчеркнул, что информации о разрушениях пока нет, кроме одного — в Белгородском районе были зафиксированы выбитые окна в домах.

Вечером 17 января оповещения о ракетной опасности были запущены не только в Белгороде, но и в Валуйках. В тот же день в Минобороны России сообщили о том, что в Белгородском районе ПВО якобы уничтожила украинские ракеты РСЗО Vampire и БПЛА. По информации губернатора региона, из-за атаки есть повреждения инфраструктурных объектов.

Как ранее говорил полковник запаса ВСУ Роман Свитан, россияне хотят сделать из Белгорода "икону распятого мальчика", сбивая все воздушные цели в пределах областного центра. Он заявил, что жителям города уже давно надо было выезжать, потому что хорошим для них деятельность ВС РФ это не кончится.