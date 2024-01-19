Повторит судьбу Бахмута: РФ специально сбивает ракеты прямо над Белгородом, — эксперт

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что россияне хотят сделать из Белгорода "икону распятого мальчика", сбивая все воздушные цели в пределах областного центра.

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Россияне специально сбивают ракеты над Белгородом, чтобы вызвать больше разрушений. Об этом заявил военный эксперт, военный летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью "24 каналу".

По его словам, российский Белгород может повторить судьбу Бахмута в Донецкой области.

Свитан заявил, что россияне могут сбивать ракеты не над Белгородом, а за городом. Тогда обломки не будут падать на головы горожан.

"Но что делают российские военные? Они специально сбивают ракеты над Белгородом – те, которые сбивают, ведь те, которые проходят, выполняют боевую задачу", – сказал он.

Также эксперт заявил, что россияне хотят сделать из Белгорода "икону распятого мальчика". Они проводят операцию "белгородский сахар".

"Российская военщина поставила на Белгороде крест. Его ждет, скорее всего, судьба Марьинки или Бахмута – "лунный пейзаж", – сказал Свитан.

Он заявил, что жителям города уже давно надо было выезжать, потому что хорошим для них деятельность ВС РФ это не кончится.

Роман Свитан про Белгород (смотреть с 5 минуты)

Напомним, что 18 января сообщалось, что неизвестные ракеты атаковали Белгород и район. Местные власти обвинили Украину в ракетных ударах по территории региона. Губернатор заявил о якобы уничтожении десяти воздушных целей системами ПВО.