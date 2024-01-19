Повторить долю Бахмута: РФ навмисно збиває ракети просто над Бєлгородом, — експерт

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що росіяни хочуть зробити з Бєлгорода "ікону розіп'ятого хлопчика", збиваючи всі повітряні цілі в межах обласного центру.

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Росіяни спеціально збивають ракети над Бєлгородом, щоб спричинити більше руйнувань. Про це заявив військовий експерт, військовий льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю "24 Каналу".

За його словами, російський Бєлгород може повторити долю Бахмута в Донецькій області.

Світан заявив, що росіяни можуть збивати ракети не над Бєлгородом, а за містом. Тоді уламки не падатимуть на голови містян.

"Але що роблять російські військові? Вони спеціально збивають ракети над Бєлгородом — ті, які збивають, адже ті, які проходять, виконують бойове завдання", — сказав він.

Також експерт заявив, що росіяни хочуть зробити з Бєлгорода "ікону розіп'ятого хлопчика". Вони проводять операцію "бєлгородський цукор".

"Російська воєнщина поставила на Бєлгороді хрест. На нього чекає, найімовірніше, доля Мар'їнки або Бахмута — "місячний пейзаж", — сказав Світан.

Він заявив, що жителям міста вже давно треба було виїжджати, бо хорошим для них діяльність ЗС РФ це не скінчиться.

Роман Світан про Бєлгород (дивитися з 5 хвилини)

Нагадаємо, що 18 січня повідомлялося, що невідомі ракети атакували Бєлгород і район. Місцева влада звинуватила Україну в ракетних ударах по території регіону. Губернатор заявив про нібито знищення десяти повітряних цілей системами ППО.