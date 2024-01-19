Повторить долю Бахмута: РФ навмисно збиває ракети просто над Бєлгородом, — експерт
Полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що росіяни хочуть зробити з Бєлгорода "ікону розіп'ятого хлопчика", збиваючи всі повітряні цілі в межах обласного центру.
Росіяни спеціально збивають ракети над Бєлгородом, щоб спричинити більше руйнувань. Про це заявив військовий експерт, військовий льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю "24 Каналу".
За його словами, російський Бєлгород може повторити долю Бахмута в Донецькій області.
Світан заявив, що росіяни можуть збивати ракети не над Бєлгородом, а за містом. Тоді уламки не падатимуть на голови містян.
"Але що роблять російські військові? Вони спеціально збивають ракети над Бєлгородом — ті, які збивають, адже ті, які проходять, виконують бойове завдання", — сказав він.
Також експерт заявив, що росіяни хочуть зробити з Бєлгорода "ікону розіп'ятого хлопчика". Вони проводять операцію "бєлгородський цукор".
"Російська воєнщина поставила на Бєлгороді хрест. На нього чекає, найімовірніше, доля Мар'їнки або Бахмута — "місячний пейзаж", — сказав Світан.
Він заявив, що жителям міста вже давно треба було виїжджати, бо хорошим для них діяльність ЗС РФ це не скінчиться.
Нагадаємо, що 18 січня повідомлялося, що невідомі ракети атакували Бєлгород і район. Місцева влада звинуватила Україну в ракетних ударах по території регіону. Губернатор заявив про нібито знищення десяти повітряних цілей системами ППО.