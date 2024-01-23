Десятки тисяч українців переїдуть до Канади до березня цього року, — ЗМІ

За словами директора Operation Ukraine Safe Haven Сароша Різві, громадська підтримка йде на спад, інтересу до проблем українців, який був два роки тому, немає. Але зараз уже держсектор більше підготовлений до припливу мігрантів.

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Агентства з розселення Канади готуються до кінця березня 2024 року прийняти десятки тисяч українців, поки біженці від російської агресії ще зможуть в'їхати на територію Канади за програмою тимчасового проживання. Про це повідомляє CNV News.

З березня 2022 року канадський уряд видав 936 293 тимчасових екстрених візи для українців, які хочуть працювати або навчатися в Канаді під час повномасштабної війни. Станом на 28 листопада, до Канади переїхало загалом 210 178 осіб.

Ще приблизно 90 000 власників екстрених віз планують приїхати до встановленого терміну. Про це свідчать підсумки опитувань, проведених відомством Канади з питань імміграції та біженців (Immigration Refugees and Citizenship Canada) і Operation Ukraine Safe Haven.

Ініціатива Operation Ukraine Safe Haven з'явилася, щоб об'єднати взаємодії між місцевими урядами та агенціями по поселеннях, які надають допомогу українцям у Канаді.

За словами директора організації Сароша Різві, результати соціологічного дослідження вказують на те, що варто чекати на значний приріст чисельності українських біженців порівняно з минулими місяцями.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Канада пішла на безпрецедентні заходи, відкривши свої двері необмеженому числу українських родин за допомогою нової програми екстрених віз.

Порівняно з тим, що було передбачено для звичайних біженців, готових рішень для українців було менше. Але жителі країни проявили солідарність і стали ділитися одягом і меблями. Деякі навіть надали свої будинки. Підприємства пропонували роботу.

Попри прояв доброї волі, з пошуком житла все ще були складнощі. Зараз у міру того, як війна триває, громадська підтримка йде на спад.

"У нас немає того рівня суспільного інтересу, який був два роки тому", — сказав Різві в інтерв'ю журналістам. Він також додав, що зараз уже держсектор більше підготовлений до приросту мігрантів.

За його словами, буде перевірено кожну складову системи підтримки — від персоналу, який допомагає біженцям розміститися, до рівня місткості готелів і навіть продовольчих банків. Він також додав, що пошук житла залишається проблемою.

"Зараз на це немає конкретної відповіді. Потреба все ще є, її вирішують індивідуально", — уточнив керівник соціальної служби. Організація радить людям, які вирішили переїхати, обирати не великі міста, оскільки так буде легше знайти житло, і воно дешевше.

Ще одна організація — Pathfinders for Ukraine — допомагає українцям зорієнтуватися в імміграційній системі Канади. Її представники можуть зв'язатися з біженцями за кордоном і допомогти визначитися, чи буде приїзд до Канади правильним рішенням.

Представники організації кажуть, що для багатьох людей Канада може бути підхожим місцем для життя. Але багатьом вона не підійде.

"Переїзд через океан — це ресурсомістке, дороге й емоційно складне рішення", — пояснив представник організації Рендалл Баран-Чонг. За його словами, причин тому кілька.

Фактори успішної імміграції в Канаду:

здатність адаптуватися;

родичі в Канаді;

знання англійської або французької;

бажання працювати;

заощадження, які допоможуть вижити й оплачувати значну вартість оренди житла, поки не знайдеться робота.

Початковим крайнім терміном для вільного в'їзду в Канаду з України був березень 2023 року. Але міністр імміграції Шон Фрейзер продовжив його ще на рік.

За даними Департаменту імміграції, фіксувався значний приплив людей, які прагнули переїхати до Канади до встановленого терміну. Тільки за останній тиждень березня 2023 року за екстреними візами приїхали близько 8000 осіб.

Люди зі спеціальними візами, які зважаться на переїзд після 31 березня, як і раніше, зможуть приїхати в Канаду. Але в них не буде трирічного дозволу на роботу або навчання в рамках програми підтримки. Не буде і права на будь-яку фінансову підтримку.

Нагадаємо, що з березня Нідерланди можуть почати депортувати деяких біженців, які приїхали з України.

Також повідомлялося, що Польща планує продовжити термін тимчасового захисту для українців до 4 березня.