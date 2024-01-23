Десятки тысяч украинцев переедут в Канаду до марта этого года, — СМИ

По словам директора Operation Ukraine Safe Haven Сароша Ризви, общественная поддержка идет на убыль, интереса к проблемам украинцев, который был два года назад, нет. Но сейчас уже госсектор больше подготовлен к притоку мигрантов.

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Агентства по расселению Канады готовятся до конца марта 2024 года принять десятки тысяч украинцев, пока беженцы от российской агрессии еще смогут въехать на территорию Канады по программе временного проживания. Об этом сообщает CNV News.

С марта 2022 года канадское правительство выдало 936 293 временных экстренных визы для украинцев, которые хотят работать или учиться в Канаде во время полномасштабной войны. По состоянию на 28 ноября, в Канаду переехало в общей сложности 210 178 человек.

Еще примерно 90 000 владельцев экстренных виз планируют приехать до установленного срока. Об этом свидетельствуют итоги опросов, проведенных ведомством Канады по вопросам иммиграции и беженцев (Immigration Refugees and Citizenship Canada) и Operation Ukraine Safe Haven.

Инициатива Operation Ukraine Safe Haven появилась, чтобы объединить взаимодействия между местные правительствами и агентствами по поселениям, которые оказывают помощь украинцам в Канаде.

По словам директора организации Сароша Ризви, результаты социологического исследования указывают на то, что стоит ждать значительного прироста численности украинских беженцев по сравнению с прошлыми месяцами.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Канада пошла на беспрецедентные меры, открыв свои двери неограниченному числу украинских семьям посредством новой программы экстренных виз.

По сравнению с тем, что было предусмотрено для обычных беженцев, готовых решений для украинцев было меньше. Но жители страны проявили солидарность и стали делиться одеждой и мебелью. Некоторые даже предоставили свои дома. Предприятия предлагали работу.

Несмотря на проявление доброй воли, с поиском жилья все еще были сложности. Сейчас по мере того, как война продолжается, общественная поддержка идет на убыль.

"У нас нет того уровня общественного интереса, который был два года назад", — сказал Ризви в интервью журналистам. Он также добавил, что сейчас уже госсектор больше подготовлен к приросту мигрантов.

По его словам, будет проверена каждая составляющая системы поддержки — от персонала, который помогает беженцам разместиться, до уровня вместимости отелей и даже продовольственных банков. Он также добавил, что поиск жилья остается проблемой.

"Сейчас на это нет конкретного ответа. Потребность все еще есть, ее решают индивидуально", — уточнил руководитель социальной службы.

Организация советует людям, решившим переехать, выбирать не крупные города, поскольку так будет легче найти жилье, и оно дешевле.

Еще одна организация — Pathfinders for Ukraine — помогает украинцам сориентироваться в иммиграционной системе Канады. Ее представители могут связаться с беженцами за границей и помочь определиться, будет ли приезд в Канаду правильным решением.

Представители организации говорят, что для многих людей Канада может быть подходящим местом для жизни. Но многим она не подойдет.

"Переезд через океан — это ресурсоемкое, дорогостоящее и эмоционально сложное решение", — объяснил представитель организации Рэндалл Баран-Чонг. По его словам, причин тому несколько.

Факторы успешной иммиграции в Канаду:

способность адаптироваться;

родственники в Канаде;

знание английского или французского;

желание работать;

сбережения, которые помогут выжить и оплачивать значительную стоимость аренды жилья, пока не найдется работа.

Первоначальным крайним сроком для свободного въезда в Канаду из Украины был март 2023 года. Но министр иммиграции Шон Фрейзер продлил его еще на год.

По данным Департамента иммиграции, фиксировался значительный приток людей, которые стремились переехать в Канаду до установленного срока. Только за последнюю неделю марта 2023 года по экстренным визам приехали порядка 8000 человек.

Люди со специальными визами, которые решатся на переезд после 31 марта, по-прежнему смогут приехать в Канаду. Но у них не будет трехлетнего разрешения на работу или учебу в рамках программы поддержки. Не будет и права на какую-либо финансовую поддержку.

Напомним, что с марта Нидерланды могут начать выдворять некоторых беженцев, которые приехали из Украины.

Также сообщалось, что Польша планирует продлить срок временной защиты для украинцев до 4 марта.