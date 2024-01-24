"Не отримає": Держдеп США висміяв наміри Путіна визнати продаж Аляски незаконним

Указ президента РФ Володимира Путіна щодо виділення коштів на дослідження та реєстрацію російської власності за кордоном не матиме ефекту щодо території США.

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Очільнику Кремля не вдасться визнати незаконним продаж у ХІХ сторіччі Російською імперією регіону Аляски Сполученим Штатам, щоб приєднати його до складу Росії. Про це заявив Ведант Пател, заступник речника Державного департаменту США.

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Він відреагував на прохання журналістів прокоментувати повідомлення у ЗМІ, що російський президент Путін розпорядився визнати "незаконним" продаж Аляски. За його словами, ця ідея виглядає абсурдною.

"Думаю, я можу сказати від імені всіх нас в уряді США, заявивши, що він точно не отримає її", – сказав Пател.

Пошук майна за кордоном та указ Путіна

Володимир Путін минулого тижня підписав указ щодо виділення коштів на дослідження та реєстрацію російської власності за кордоном, зокрема і на колишніх територіях Російської імперії та СРСР. У цьому указі конкретно Аляска не згадувалася, але документ привернув увагу військових блогерів, які заявили, що Путін використав указ, щоб оголосити незаконним продаж Росією 1867 року.

Територія Аляски з 1799 до 1867 року була під контролем російсько-американською компанією — напівдержавною торговою колоніальною організацією Російської імперії. Рішення щодо реалізації цієї території оголосили після Кримської війни. У Вашингтоні у березні 1867 року вирішили підсилити угоду про продаж Росією Аляски США.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Російські та китайські кораблі підійшли надто близько до територіальних вод Аляски. Білий дім відреагував рішуче та розпорядився направити до Алеутських островів чотири есмінці. Кораблі Китаю та РФ не становили безпосередньої загрози США, але американські сенатори вважають, що йдеться про нову хвилю авторитарної агресії з боку Москви та Пекіна.