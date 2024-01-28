У центрі Москви горить Театр сатири. Площа пожежі 250 кв. метрів (відео)

Останніми місяцями в Росії фіксують велику кількість пожеж як на військових об'єктах, так і цивільної інфраструктури.

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Сильна пожежа спалахнула в центрі Москви вранці 28 січня — горить Театр сатири. Про це повідомляє телеграм-канал російського інформагентства РИА-Новости.

Площа пожежі в будівлі на Тріумфальній площі становить 250 квадратних метрів. Російські ЗМІ пишуть, що загорілися дерев'яні конструкції купола покрівлі, і вогонь продовжує поширюватися. З будівлі евакуйовано 50 осіб, а спектакль, запланований на 28 січня, скасовано.

На розміщених у мережі відео помітно, як з-під купола будівлі валить дим. На місці інциденту, як зазначають телеграм-канали, працюють 62 пожежники та 14 одиниць техніки.

Будівлю Театру сатири було побудовано 1911 року, спочатку в ній розташовувався цирк.

Пожежі в Росії

Останніми місяцями в Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують по всій її території. Зокрема, почастішали пожежі в портах, на військових об'єктах, заводах тощо.

Нещодавно через пожежу виробництво палива, яке постачалося окупантам, на заводі ПАТ "Новатек" у балтійському порту Усть-Луга призупинено.

Кілька днів тому БПЛА атакував нафтобазу в Клинцях Брянської області.

Уранці 25 січня в селі Єлове Красноярського краю Російської Федерації загорівся цех із виробництва аерочовнів.

За даними британської розвідки, в Росії за останні півроку вдвічі зросла кількість підпалів військкоматів, що експерти пов'язують зі зростанням невдоволення війною серед росіян.

"Деяким із тих, кого звинувачують у скоєнні таких нападів, було пред'явлено звинувачення в тероризмі та державній зраді", — підкреслює розвідка.

Нагадаємо, Фокус писав, що нафтопереробний завод у російському місті Туапсе атакували три українські безпілотники "Бобер".