Розділилися за ставленням до війни: далеко не всі росіяни підтримують Путіна, — експерт

За словами політтехнолога Бориса Тизенгаузена, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато росіян виїхали за кордон, щоб не бути учасниками режиму Володимира Путіна.

Related video

У Росії наразі готуються до майбутніх президентських виборів, результат яких, ймовірно, вже відомий. У Володимира Путіна є певна кількість прихильників серед росіян, а також є ті, хто не готовий віддати свій голос за нього. Про це повідомив політтехнолог Борис Тизенгаузен у коментарі виданню "24 Канал".

За його словами, реакція росіян на поточні події в країні різна. Він підкреслив, що незадоволених можна класифікувати за кількома категоріями.

Експерт зазначив, що багато людей покинули свої будинки ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони усвідомили, що події розвиваються в негативному напрямі, і очікувані репресії не обіцяють нічого хорошого.

Друга хвиля людей покинула свою Батьківщину після того, як Володимир Путін оголосив про мобілізацію. Потім були ще кілька хвиль еміграції, пов'язаних із запровадженням у Росії певних законодавчих норм.

"Зараз очікується ще одна хвиля тих, хто поїде за кордон, а також продаж нерухомості в Росії через новий закон. Згідно з ним, влада може відібрати майно у людини, яка не підтримує Путіна і його маніакальні ініціативи", — зазначив політтехнолог.

Політтехнолог підкреслив, що серед росіян, які залишили свою країну, знайдуться активні особистості, від яких можна очікувати підтримки в інформаційному плані та можливих пожертвувань на підтримку Збройних Сил України.

"Коли спілкуюся з хлопцями з різних підрозділів, вони розповідають, що їм пишуть росіяни, які зізнаються, що їм соромно за Росію. Вони просять дозволу переказати українським військовим кошти", — повідомив Тизенгаузен.

Він зазначив, що в Росії також присутні ті, хто залишається в тіні, чекаючи, коли до них прийдуть представники подібних організацій, як "Легіон свободи", РДК, або ж Збройні Сили України з російськими добровольцями, щоб звільнити їх.

"Є такі, хто думає, що або Борис Надєждін переможе на виборах, або комета вдарить у Кремль, що найімовірніше, і після цього все в Росії стане "прекрасно". Усі забудуть про сотні тисяч жертв і зруйновані міста", — зазначив Тизенгаузен.

Також існує ще одна група незадоволених, які вважають за краще залишатися в тіні і бояться навіть перед близькими висловити свою точку зору, усвідомлюючи, що можуть бути доноси на них. Згідно з висловлюванням політтехнолога, відповідно до нових автократичних і диктаторських законів у Росії, ці люди можуть бути покарані за свої висловлювання.

"Також є дуже рідкісна категорія людей, які бажають Росії максимально жорстокого удару, а також її розвалу. Для них ця гігантська Росія з мобілізаційним потенціалом, що воює, вже не є батьківщиною", — пояснив він.

На думку політтехнолога, ці люди прагнуть того, щоб їхня країна була покарана, зазнала страждань і змушена була сплатити репарації.

"А є такі хлопці з Росії, які взяли в руки зброю і звільняють Україну. Якщо росіяни дійсно хочуть спокутувати провину і увійти в історію як визволителі Росії від тих, хто веде її в прірву, вони можуть піти в такі підрозділи, як РДК. Тоді вони впишуть своє ім'я золотими літерами в історію вільної і демократичної Росії", — наголосив Борис Тизенгаузен.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що в РФ можлива тотальна мобілізація після виборів президента 2024 року. На його думку, президентські вибори в РФ 17 березня 2024 року стануть "знаковою датою" для Кремля, після якої можлива тотальна мобілізація громадян.

Раніше Держдума внесла поправки до закону про вибори президента. Зміни в законі спрямовані на обмеження діяльності преси в період виборчої кампанії та в день виборів.