"Люди у вікнах просять про допомогу": у Москві загорілася будівля комітету КПРФ, — росЗМІ (відео)

За даними МНС, у центрі столиці РФ спалахнув другий поверх адміністративної будівлі на вулиці Гіляровського. Площа пожежі становила 10 квадратних метрів.

Related video

У вівторок, 30 січня, у центрі Москви спалахнула пожежа в будівлі, де розташовані столичний комітет Комуністичної партії Російської Федерації та пожежно-рятувальна частина. Про це пише російське агентство ТАСС.

"На вулиці Гіляровського, 29, відбувається пожежа на другому поверсі. Люди у вікнах просять про допомогу", — повідомили журналістам в оперативних службах.

За даними "Осторожно, Москва", загоряння сталося в Міщанському районі російської столиці — загорівся другий поверх у будівлі на вулиці Гіляровського. Медіа також опублікували відео з місця події, на яких видно стовп чорного диму.

Пожежа в Москві

У МНС РФ підтвердили, що в Москві спалахнув другий поверх адміністративної будівлі на вулиці Гіляровського. Повідомляють, що пожежники зняли з даху трьох людей.

У рятувальній службі зазначили, що будинок зараз перебуває на реконструкції. За даними відомства, у будівлі загорілися будівельні матеріали. Площа пожежі становила 10 квадратних метрів.

Нагадаємо, 28 січня в центрі Москви спалахнула сильна пожежа — загорівся Театр сатири. За даними росЗМІ, загорілися дерев'яні конструкції купола покрівлі, евакуйовано 50 осіб, а спектакль, запланований на цей день, скасовано.

Раніше, 25 січня російські медіа повідомили, що нафтопереробний завод у російському місті Туапсе атакували три українські безпілотники "Бобер". Журналісти стверджують, що уламки двох дронів впали в море, а уламки третього БПЛА вдарили по вакуумній колонній установці.