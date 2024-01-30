"Коротке замикання": у РФ заявили про вибух і пожежу на московській ТЕЦ-23 (відео)

За даними журналістів, на ТЕЦ-23 вибухнув трансформатор, проте в Мосенерго стверджують, що електростанція працює у звичайному режимі.

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У вівторок, 30 січня, у Москві стався вибух у районі теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Про це пише російське медіа Mash.

За словами журналістів, місцеві жителі бачили яскравий спалах, за яким послідувало загоряння. У мережі також з'явилося відео, на якому видно машини пожежників, швидкої допомоги та поліції, що оточили ТЕЦ.

У РФ заявили про вибух у районі ТЕЦ

"Попередньо — вибухнув трансформатор через коротке замикання", — ідеться в публікації.

За інформацією SHOT, інцидент стався в московському районі Гольяново.

"Очевидці повідомили про появу стовпа густого чорного диму. Зараз зовнішніх ознак пожежі вже немає, на місці вже кілька пожежних розрахунків, але на територію об'єкта їх поки не пускають", — повідомили журналісти.

При цьому в Мосенерго заперечують пожежу на ТЕЦ у Гольяново. У пресслужбі відомства стверджують, що електростанція працює у звичайному режимі.

"На території ТЕЦ-23 загорянь і не було, станція несе електричне і теплове навантаження відповідно до диспетчерських графіків", — повідомляє Мосенерго.

Тим часом у пресслужбі компанії "Россеті Московський регіон" повідомили, що поруч із ТЕЦ було пошкоджено кабельну лінію. Повідомляється, що "коротке замикання спровокувало вибух", проте електропостачання не було порушено.

Нагадаємо, 30 січня в центрі Москви спалахнула пожежа в будівлі, де розташовані столичний комітет Комуністичної партії Росії і пожежно-рятувальна частина. За даними МНС РФ, у будівлі загорілися будівельні матеріали.

Раніше, 25 січня, росЗМІ повідомили про атаку українських безпілотників "Бобер" на нафтопереробний завод у російському місті Туапсе. Журналісти стверджують, що уламки двох дронів впали в море, а уламки третього БПЛА вдарили по вакуумній колонній установці.