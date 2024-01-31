"Підтримуємо його зусилля": Моравецький "відкритий" до об'єднання з Орбаном на рівні ЄС

За словами угорського прем'єра, є сумніви з приводу вступу його партії до групи європейських консерваторів і реформістів у Європарламенті, оскільки у Варшави та Будапешта різні позиції щодо підтримки України.

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Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що він "відкритий" для приєднання угорського прем'єра Віктора Орбана до групи європейських консерваторів і реформістів (ECR) у Європейському парламенті, частиною якої є польська партія "Право і справедливість". Про це пише Politico 31 січня.

Повідомляють, що наразі 12 євродепутатів від партії Орбана "Фідес" не належать до жодної з політичних груп у Європарламенті після суперечки з Європейською народною партією 2021 року.

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"Я не впевнений, що можуть відбутися будь-які зміни до європейських виборів. Після виборів я особисто відкритий для приєднання "Фідес" до нашої групи ECR, що, звісно, буде частиною дискусій і переговорів", — сказав Моравецький.

Минулого місяця угорський прем'єр повідомив, що переговори з ЄКР тривають, проте існує скептицизм з приводу перспективи об'єднання, оскільки у Варшави і Будапешта різняться позиції щодо підтримки України.

Водночас Моравецький розкритикував документ, розроблений офіційними особами ЄС, що передбачає економічний тиск на Угорщину в разі, якщо Будапешт продовжить блокувати допомогу Україні.

"Я можу тільки сказати угорському уряду і прем'єр-міністру Орбану, що ми дуже підтримуємо його зусилля щодо відбиття цих жорстоких спроб шантажу, і що вони повністю порушують усі стандарти судочинства", — заявив експрем'єр Польщі.

Як зазначають журналісти, вступ "Фідес" до ECR, куди також входить партія італійського прем'єра Джорджії Мелоні "Брати Італії", може змінити баланс сил на користь "правих євроскептиків".

Нагадаємо, 11 грудня Сейм Польщі під час голосування не підтримав Матеуша Моравецького та його уряд — 266 депутатів проголосували за подальшу відставку прем'єра.

Раніше, 20 жовтня, польські ЗМІ повідомили, що партія "Право і справедливість" розробляла свою передвиборчу кампанію під впливом радників Віктора Орбана.