"Лише створили істерію": польська партія ПіС прислухалася до радників Орбана, — ЗМІ

За даними журналістів, угорські радники сильно вплинули на перебіг передвиборчої кампанії ПіС, однак не врахували "специфіки польських виборів та суспільних настроїв".

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Польська партія "Право і справедливість" (ПіС) розробляла свою передвиборчу кампанію під впливом радників прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це пише польський журнал Polityka 20 жовтня з посиланням на джерела, пов'язані з виборчою командою ПіС.

Повідомляється, що ідея про залучення до передвиборчої компанії політичних радників Орбана належить людям з оточення польського прем'єра Матеуша Моравецького. Йдеться про Адама Білана і Томаша Матині. При цьому Матиня заперечує знайомство з радниками Орбана і не визнає, що привів їх у свій штаб.

У статті йдеться про те, що угорські радники мали великий вплив на перебіг кампанії. За даними джерел, люди Білана і Моравецького стверджували, що вони допоможуть партії виграти третій термін поспіль.

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Ідеї радників Орбана почали реалізовуватися наприкінці червня. До них належить ініціатива про проведення референдуму про "примусове переселення біженців". Було ухвалено рішення провести референдум у той самий час і в тому самому приміщенні, що й вибори. Аналогічну схему раніше було реалізовано в Угорщині.

Як зазначають журналісти, громадяни Польщі, як і громадяни Угорщини, бойкотували референдум, проте він допоміг свого часу Орбану і Фідесу мобілізувати електорат, тоді як польська партія перемогла у відсотковому відношенні, але не набрала достатньої кількості місць у Сеймі.

"Ми не завоювали нових виборців, ми лише створили істерію серед виборців, які виступають проти ПіС, які на зло показали нам біля урни, що вони думають з цього приводу", — визнав представник ПіС.

Ще однією ідеєю, що належить радникам Орбана, за даними ЗМІ, стали "нападки" на лідера польської опозиції Дональда Туска. Співрозмовники видання з ПіС зазначили, що це лише мобілізувало прихильників опозиції.

"Вони стверджували, що все, що нам потрібно зробити, це втілити те, що в них спрацювало, в нашу стратегію, і ми переможемо. Вони просто не врахували специфіку польських виборів і суспільних настроїв", — зазначило одне з джерел.

Нагадаємо, партія "Право і Справедливість" стала формальним переможцем на парламентських виборах у Польщі з результатом у 36,8%. Однак такого результату не вистачить для формування більшості.

На думку, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, вибори в Польщі не матимуть стратегічного впливу на взаємодію Києва і Варшави. На думку глави МЗС, за будь-якої конфігурації влади між країнами "стратегічно все буде нормально".