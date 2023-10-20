"Лишь создали истерию": польская партия ПиС прислушивалась к советникам Орбана, – СМИ

По данным журналистов, венгерские советники оказали большое влияние на ход предвыборной кампании ПиС, однако не учли "специфику польских выборов общественных настроений".

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Польская партия "Право и справедливость" (ПиС) разрабатывала свою предвыборную кампанию под влиянием советников премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом пишет польский журнал Polityka 20 октября со ссылкой на источники, связанные с избирательной командой ПиС.

Сообщается, что идея о привлечении к предвыборной компании политических советников Орбана принадлежит людям из окружения польского премьера Матеуша Моравецкого. Речь идет об Адаме Билане и Томаше Матыне. При этом Матыня отрицает знакомство с советниками Орбана и не признает, что привел их в свой штаб.

В статье говорится, что венгерские советники оказали большое влияние на ход кампании. По данным источников, люди Билана и Моравецкого утверждали, что они помогут партии выиграть третий срок подряд.

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Идеи советников Орбана начали реализовываться в конце июня. К ним относится инициатива о проведения референдума о "принудительном переселении беженцев". Было приняло решение провести референдум в то же время и в том же помещении, что и выборы. Аналогичная схема ранее была реализована в Венгрии.

Как отмечают журналисты, граждане Польши, как и граждане Венгрии, бойкотировали референдум, однако он помог в свое время Орбану и Фидесу мобилизовать электорат, в то время как польская партия победила в процентном отношении, но не набрала достаточного количества мест в Сейме.

"Мы не завоевали новых избирателей, мы лишь создали истерию среди избирателей, выступающих против ПиС, которые назло показали нам у урны, что они думают по этому поводу", — признал представитель ПиС.

Еще одной идеей, принадлежащей советникам Орбана, по данным СМИ, стали "нападки" на лидера польской оппозиции Дональда Туска. Собеседники издания из ПиС отметили, что это лишь мобилизовало сторонников оппозиции.

"Они утверждали, что все, что нам нужно сделать, это воплотить то, что у них сработало, в нашу стратегию, и мы победим. Они просто не учли специфику польских выборов и общественных настроений", — отметил один из источников.

Напомним, партия "Право и Справедливость" стала формальным победителем на парламентских выборах в Польше с результатом в 36,8%. Однако такого результата не хватит для формирования большинства.

По мнению, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, выборы в Польше не окажут стратегического влияния на взаимодействие Киева и Варшавы. По мнению главы МИД, при любой конфигурации власти между странами "стратегически все будет нормально".