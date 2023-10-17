"Друг без друга и не выживут": Кулеба оценил значение выборов в Польше для Украины (видео)

По словам главы МИД Украины, польские политики, которые накануне выборов делали заявления о возможном прекращении военной помощи Украине, уже сами поняли, что "пересекли черту".

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что выборы в Польше не окажут стратегического влияния на взаимодействие Киева и Варшавы. Об этом он сказал в эфире телемарафона 16 октября.

По мнению министра, отношения Украины с Польшей "слишком глубоки", поэтому при любой конфигурации власти между странами "стратегически все будет нормально".

"Тактически можно думать друг о друге что угодно, но стратегически Польша и Украина не могут друг без друга и не выживут в этом жестоком мире", — сказал Кулеба.

Кулеба высказался о выборах в Польше

Глава МИД упомянул о том, что в Польше больше не звучат заявления о якобы намерениях пркратить военную помощь Киеву. По его словам, политики, которые об этом говорили, сами поняли, что "пересекли черту".

"Эти разговоры довольно красноречиво остановлены в один момент", — констатировал дипломат.

Дмитрий Кулеба также выразил надежду на то, что те эмоции, которые фигурировали в риторике официальных лиц, остались в прошедшей избирательной кампании.

Напомним, накануне парламентских выборов в Польше между Киевом и Варшавой обострился зерновой спор. Эксперт-международник Вадим Трюхан считает, что таким образом правящая партия пыталась продемонстрировать, как заботится о национальных интересах, отодвинув на второй план глобальное сотрудничество с Западом и поддержку Украины.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Польша продолжит оказывать военную поддержку Украине после выборов, несмотря на недавнюю резкую риторику в адрес Киева.