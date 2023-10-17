"Один без одного і не виживуть": Кулеба оцінив значення виборів у Польщі для України (відео)

За словами глави МЗС України, польські політики, які напередодні виборів робили заяви про можливе припинення військової допомоги Україні, вже самі зрозуміли, що "перетнули межу".

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що вибори в Польщі не матимуть стратегічного впливу на взаємодію Києва і Варшави. Про це він сказав в ефірі телемарафону 16 жовтня.

На думку міністра, відносини України з Польщею "занадто глибокі", тому за будь-якої конфігурації влади між країнами "стратегічно все буде нормально".

"Тактично можна думати одне про одного що завгодно, але стратегічно Польща та Україна не можуть одне без одного і не виживуть у цьому жорстокому світі", — сказав Кулеба.

Кулеба висловився про вибори в Польщі

Глава МЗС згадав про те, що в Польщі більше не лунають заяви про нібито наміри припинити військову допомогу Києву. За його словами, політики, які про це говорили, самі зрозуміли, що "перетнули межу".

"Ці розмови досить красномовно зупинені в один момент", — констатував дипломат.

Дмитро Кулеба також висловив сподівання на те, що ті емоції, які фігурували в риториці офіційних осіб, залишилися в минулій виборчій кампанії.

Нагадаємо, напередодні парламентських виборів у Польщі між Києвом і Варшавою загострилася зернова суперечка. Експерт-міжнародник Вадим Трюхан вважає, що в такий спосіб провладна партія намагалася продемонструвати, як дбає про національні інтереси, відсунувши на другий план глобальну співпрацю із Заходом і підтримку України.

При цьому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив упевненість у тому, що Польща продовжить надавати військову підтримку Україні після виборів, попри нещодавню різку риторику на адресу Києва.