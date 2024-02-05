Тлумачення та зміни законів і правил у сфері фінансів, як повідомляє газета Global Times, може підірвати довіру інвестиції в державні облігації, такі як Державний борг США, який вважався безпечною сферою.

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Конфіскація сотень мільярдів грошей у суверенної держави є безпрецедентною та немислимою, і це може мати непередбачувані правові та економічні наслідки як для Росії, так і для Заходу. Про це йдеться у газеті Global Times, яка часто використовується для демонстрації позиції Компартії Китаю з міжнародних питань.

У повідомленні йдеться про те, що деякі політики на Заході можуть вважати, що конфіскація російських активів може бути використана як демонстрація підтримки України та зброя проти Росії, але ті, хто справді знає світову фінансову систему, усвідомлюють, що такий крок призведе лише до катастрофічного результату. Це не лише може ускладнити проблеми між Росією та Україною, як вказує видання, але й призведе до тяжких наслідків для міжнародної фінансової системи.

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Доходи від заморожених активів РФ спрямують на фінансування допомоги Україні, – заява ЄС

Центральний банк Росії має близько 300 мільярдів доларів заморожених активів у США та Європі, які щороку генерують мільярди доларів у вигляді процентних платежів. Наприклад, частина заморожених активів Росії на Заході – це державні облігації. Якби Захід захопив ці активи в ім’я підтримки України, це зашкодило б довірі до його власних зобов’язань. Незалежно від того, як Захід виправдовує конфіскацію суверенних активів Росії та робить процес легальним, змінюючи свої закони та правила, справді важливо те, як сприймають це питання інвестори та країни, які також купують боргові зобов’язання США та ЄС.

Геополітичні ризики також можуть призвести до дефолту державних боргів західними країнами. Тлумачення правил у сфері фінансів, як повідомляє газета Global Times, може підірвати довіру інвестиції в державні облігації, такі як Державний борг США, який вважався безпечною сферою. Тепер може більше не розглядатися як захист перед геополітичними викликами.

Такий дефолт може мати наслідки для світового фінансового порядку, оскільки країни поза західним табором не використовуватимуть долар та євро для розрахунків у торгівлі та уникатимуть західних державних облігацій.

"У цьому складному міжнародному середовищі ніхто не знає, чи їхні суверенні активи одного разу захопить Захід, коли Захід відкриє конфіскаційну скриню Пандори", – вказано у матеріалі.

Нагадаємо, 2 лютого в МЗС України заявили, що рішення щодо конфіскації російських активів буде ухвалено 2024 року. Як зазначив український дипломат Дмитро Кулеба, це може відбутися частинами, а не комплексно.