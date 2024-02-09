"З моєю пам'яттю все гаразд": Байден відповів на розслідування щодо надсекретних файлів (відео)

У звіті спецпрокурора американського лідера назвали "літньою людиною з поганою пам'яттю".

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Президент США Джо Байден виступив із заявою, в якій прокоментував рішення спецпрокурора Роберта Хура не висувати проти нього звинувачень в умисному зберіганні секретних документів. Промова транслювала пресслужба Білого дому.

На адресу американського лідера були опубліковані звинувачення в умисному привласненні секретних документів у січні 2017 року, коли він залишив посаду віцепрезидента. У звіті зазначалося, що спецпрокурор вирішив не висувати кримінальні обвинувачення за підсумками 15-місячного розслідування. У звіті спецпрокурора президент був названий "літньою людиною з поганою пам'яттю".

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Байден у відповідь заявив, що він почувається добре і додав, що "з пам’яттю все добре". Політик розкритикував журналістів за те, що вони висловили занепокоєння виборців стосовно його віку та гостроти розуму.

З його слів, він має намір і далі виконувати обов'язки президента США. Байден також зазначив, що завдяки його президентству "країна знову стала на ноги".

У звіті спеціального прокурора Роберта Хура вказано, що президенту не будуть висунуті звинувачення в навмисному привласненні секретних документів у січні 2017 року, коли політик залишив посаду віцепрезидента. Головною причиною такого рішення стало те, що ніщо не доводить навмисного наміру Байдена незаконно зберігати секретну інформацію.

Нагадаємо, 8 лютого The New York Times із посиланням на представників адміністрації президента повідомило, що помічники Байдена активно шукають альтернативні шляхи для забезпечення зброєю України у разі, якщо Конгрес залишиться паралізованим. Розглядаються варіанти обміну озброєннями з іншими країнами, а також можливість, за якої Європа взяла б на себе витрати на відповідні постачання.