На тлі скандалу: президентка Угорщини Каталін Новак подала у відставку

За день до того, як політикиня оголосила своє рішення, її відставки вимагали понад тисяча протестувальників. Троє її радників вже залишили посади після скандалу, пов’язаного зі справою про педофілію.

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Президентка Угорщини Каталін Новак залишає свою посаду. Деталями 10 лютого поділились у Reuters.

Новак оголосила про свою відставку під час виступу, який транслювався на державному телебаченні. Це сталося на тлі посилення тиску через скандальне помилування.

"Я зробила помилку… Сьогодні останній день, коли я звертаюся до вас як президентка", — сказала політикиня.

Скандал через помилування: що відомо

Днем раніше щонайменше тисяча людей вийшла на протест в столиці Угорщини з вимогою, щоб Новак пішла у відставку. Про це повідомляли 9 лютого у Reuters.

У квітні 2023 року Новак помилувала приблизно 20 людей, рішення були ухвалені напередодні візиту Папи Римського Франциска. Серед помилуваних в’язнів опинився чоловік, засуджений у справі про педофілію.

Заступник директора дитячого будинку, про якого йдеться, допомагав своєму керівнику приховувати свої злочини. Директор закладу розбещував кількох неповнолітніх хлопців у 2004-2016 роках, за що потрапив на 8 років за ґрати. Його ж "помічника" засудили до понад 3 років ув’язнення.

Коли ситуація набула розголосу, на мітинг вийшли люди з транспарантами. Вони прийшли до президентського офісу в Будапешті та вимагали відставки Новак. Сама політикиня на місці не перебувала.

"Той, хто робить таку помилку, повинен піти геть і не представляти мене як президент Угорської Республіки", — наголошувала одна з протестувальниць 53-річна Бела Седан.

У The Washington Post передавали, що скандал прокоментував адвокат деяких постраждалих від сексуального насильства Андраш Гал. Він заявив, що помилування стало "ляпасом" для жертв.

"Каталін Новак сказала, що всі помилування викликають розбіжності, але я думаю, що педофілія — це інше", — підкреслив юрист.

У ЗМІ інформували, що останніми днями через скандал вже подали у відставку троє радників Новак.

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