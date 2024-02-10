На фоне скандала: президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку

За день до того, как политик объявила свое решение, ее отставки требовали более тысячи протестующих. Трое ее советников уже покинули должности после скандала, связанного с делом о педофилии.

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Президент Венгрии Каталин Новак покидает свой пост. Деталями 10 февраля поделились в Reuters.

Новак объявила о своей отставке во время выступления, которое транслировалось на государственном телевидении. Это произошло на фоне усиления давления из-за скандального помилования.

"Я совершила ошибку... Сегодня последний день, когда я обращаюсь к вам как президент", — сказала политик.

Скандал из-за помилования: что известно

Днем ранее по меньшей мере тысяча человек вышла на протест в столице Венгрии с требованием, чтобы Новак ушла в отставку. Об этом сообщали 9 февраля в Reuters.

В апреле 2023 года Новак помиловала около 20 человек, решения были приняты накануне визита Папы Римского Франциска. Среди помилованных заключенных оказался мужчина, осужденный по делу о педофилии.

Заместитель директора детского дома, о котором идет речь, помогал своему руководителю скрывать свои преступления. Директор заведения развращал нескольких несовершеннолетних мальчиков в 2004-2016 годах, за что попал на 8 лет за решетку. Его же "помощника" приговорили к более чем 3 годам заключения.

Когда ситуация получила огласку, на митинг вышли люди с транспарантами. Они пришли к президентскому офису в Будапеште и требовали отставки Новак. Сама политик на месте не находилась.

"Тот, кто делает такую ошибку, должен уйти и не представлять меня как президент Венгерской Республики", — подчеркивала одна из протестующих 53-летняя Бела Седан.

В The Washington Post передавали, что скандал прокомментировал адвокат некоторых пострадавших от сексуального насилия Андраш Гал. Он заявил, что помилование стало "пощечиной" для жертв.

"Каталин Новак сказала, что все помилования вызывают разногласия, но я думаю, что педофилия — это другое", — подчеркнул юрист.

В СМИ информировали, что в последние дни из-за скандала уже подали в отставку трое советников Новак.

Напомним, в The Wall Street Journal сообщали, что Венесуэла усиливает угрозы об аннексии части территории Гайаны. Вблизи границы уже разворачиваются венесуэльские войска.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны готовиться к длительной войне. Он отметил, что лучшая инвестиция сегодня — это военная помощь Украине, и действовать нужно быстрее.