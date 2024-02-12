Через зв'язки з ФСБ: спецслужби Латвії перевіряють депутатку Європарламенту Жданок

Служба держбезпеки зараз оцінює інформацію про можливу співпрацю Тетяни Жданок з російськими спецслужбами і вивчає діяльність "Російського союзу Латвії".

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Минулого тижня латвійська Служба держбезпеки запросила на бесіду депутата Європарламенту від Латвії Тетяну Жданок, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомляє видання LSM.lv.

Так, Тетяна Жданок прибула на скликану пресконференцію із запізненням, пояснивши це тим, що її запросили на бесіду в СГБ.

"Мене викликали о десятій ранку до слідчого СДБ Булсу. Він ніяк не хотів зі мною розлучатися", — заявила Жданок журналістам.

За даними джерела, після відходу від слідчого вона підписала документ, що забороняє їй розкривати зміст бесіди.

СДБ наразі оцінює інформацію про можливу співпрацю Жданок із російськими спецслужбами і вивчає діяльність "Русского союза Латвии".

Що відомо про Тетяну Жданок

Тетяна Жданок - радянський математик і латвійський політичний діяч.

Згідно з журналістськими розслідуваннями, Жданок співпрацювала і працювала під керівництвом ФСБ Росії з 2004 року, узгоджуючи з агентами ФСБ проросійську політичну діяльність у Латвії, а також лобіюючи інтереси Росії в Європарламенті, також вона направляла їм звіти про свою діяльність. 29 січня 2024 року Європарламент почав розслідувати звинувачення у зв'язках Жданок із російськими спецслужбами. Служба держбезпеки Латвії також повідомила про перевірку інформації про співпрацю Жданок із ФСБ.

Нагадаємо, що депутатка Європейського парламенту від "Партії зелених" Латвії Тетяна Жданок щонайменше 20 років звітувала ФСБ про проросійські заходи, які вона проводила в Латвії та інших країнах Балтії. На одному із заходів вона переконувала, що росіяни — споконвічне населення цих земель, на іншому — підтримувала небажання вивчати латвійську мову.