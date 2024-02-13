"Небажані": у РФ збираються обмежити діяльність опозиційних ЗМІ, — ISW

На думку аналітиків, такі заходи можуть призвести до заборони на в'їзд у Росію для журналістів російських опозиційних ЗМІ, що базуються за кордоном, а також для іноземних ЗМІ з російським мовленням.

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У Росії розглядають законопроєкт, спрямований на обмеження діяльності опозиційних ЗМІ в країні на довгостроковій основі. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті від 12 лютого.

Згідно з інформацією ISW, Державна Дума розглядає ініціативу обмеження доступу до Росії для осіб, яких уряд визначає як "небажаних".

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Аналітики припускають, що такі дії вписуються в стратегію з цензури опозиційних ЗМІ та розриву зв'язків між Росією і міжнародними організаціями іноземного походження.

Голова комітету Думи з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов оголосив про подання законопроєкту, який дасть уряду можливість визнавати іноземні організації та їхніх членів "небажаними".

Цей законопроєкт також передбачає заборону на в'їзд до Росії іноземцям, а також особам без громадянства, пов'язаним із такими "небажаними" організаціями.

"Російська влада також може притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити російського громадянства осіб, яких визнано винними в участі в "небажаній" організації", — йдеться у звіті.

Експерти зазначають, що такі заходи можуть призвести до заборони на в'їзд у Росію для журналістів російських опозиційних ЗМІ, що базуються за кордоном, а також для іноземних ЗМІ з російським мовленням, як-от BBC і Deutsche Welle. Це, ймовірно, обмежить їхню можливість висвітлювати внутрішні події в Росії та діяльність міжнародних неурядових організацій у країні.

На думку ISW, такі дії Кремля спрямовані на зміцнення контролю над інформаційним простором Росії та придушення дисидентських голосів перед майбутніми президентськими виборами в березні 2024 року.

Нагадаємо, департамент міського майна Москви з ініціативи МЗС РФ розірвав договори оренди земельної ділянки, надану під розміщення посольства України в російській столиці.

Нагадаємо також, після розриву дипломатичних відносин із РФ українській владі запропонували створити в будівлі посольства РФ у Києві унікальний музей, який розповість правдиву історію про цю державу.