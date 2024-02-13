"Нежелательные": в РФ собираются ограничить деятельность оппозиционных СМИ, — ISW

По мнению аналитиков, подобные меры могут привести к запрету на въезд в Россию для журналистов российских оппозиционных СМИ, базирующихся за границей, а также для иностранных СМИ с российским вещанием.

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В России рассматривается законопроект, направленный на ограничение деятельности оппозиционных СМИ в стране на долгосрочной основе. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете от 12 февраля.

Согласно информации ISW, Государственная Дума рассматривает инициативу ограничения доступа в Россию для лиц, которых правительство определяет как "нежелательных".

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Аналитики предполагают, что такие действия вписываются в стратегию по цензуре оппозиционных СМИ и разрыву связей между Россией и международными организациями иностранного происхождения.

Председатель комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объявил о представлении законопроекта, который даст правительству возможность признавать иностранные организации и их членов "нежелательными".

Этот законопроект также предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцам, а также лицам без гражданства, связанным с такими "нежелательными" организациями.

"Российские власти также могут привлечь к уголовной ответственности и лишить российского гражданства лиц, признанных виновными в участии в "нежелательной" организации", — говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что подобные меры могут привести к запрету на въезд в Россию для журналистов российских оппозиционных СМИ, базирующихся за границей, а также для иностранных СМИ с российским вещанием, таких как BBC и Deutsche Welle. Это, вероятно, ограничит их возможность освещать внутренние события в России и деятельность международных неправительственных организаций в стране.

По мнению ISW, такие действия Кремля направлены на укрепление контроля над информационным пространством России и подавление диссидентских голосов перед предстоящими президентскими выборами в марте 2024 года.

Напомним, департамент городского имущества Москвы по инициативе МИД РФ расторг договоры аренды земельного участка, предоставленную под размещение посольства Украины в российской столице.

Напомним также, после разрыва дипломатических отношений с РФ украинским властям предложили создать в здании посольства РФ в Киеве уникальный музей, который расскажет правдивую историю об этом государстве.