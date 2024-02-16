У Ростові прогримів потужний вибух: системи ППО не спрацювали, — ЗМІ (відео)

Місцеві жителі поскаржилися, що через гучний звук у деяких будинках затряслися шибки, спрацювали автомобільні сигналізації. Очевидці та військові стверджують, що система ППО не спрацювала.

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У п'ятницю, 16 лютого в російському місті Ростов прогримів сильний вибух. Про це написав Telegram-канал ЧТД.

Повідомляється, що вибух був такої сили, що його чули жителі щонайменше чотирьох найближчих населених пунктів.

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Російський портал 161.RU з покликанням на прессекретаря губернатора Ростовської області пише, що, за даними військових, у місті не працювала протиповітряна оборона.

За інформацією порталу, вибух було чути в населених пунктах Красний Крим, Аксай, Шахти, Батайськ, Недвіговка, Новочеркаськ, Азов, а також у Родіоново-Несвітайському районі.

У соцмережах жителі регіону зазначили, що в деяких будинках затряслися шибки та стіни, спрацювали автомобільні сигналізації. Місцеві також оприлюднили відео, на яких можна помітити задимлення.

Вибух у Ростові

Нагадаємо, 15 лютого прогримів вибух у місті Бійськ Алтайського краю РФ. Місцева влада виправдала гучні звуки "технологічним процесом". У соцмережах повідомляють, що вибух прогримів на підсанкційному виробництві.

Раніше, 13 лютого, радник міського голови окупованого Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про приліт по місцю розташування військ ЗС РФ. Через годину чиновник зазначив, що детонація БК в місці влучання все ще триває.