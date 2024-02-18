У Гаазі дві групи вихідців із Еритреї розгромили оперу та спалили автомобілі

Постраждали четверо поліцейських, а центр міста було перекрито. Дві групи вихідців із Еритреї, невеликої держави в Східній Африці, влаштували масштабні заворушення.

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Щонайменше четверо поліцейських постраждали внаслідок заворушень у Гаазі, що Нідерландах, після того, як групи вихідців з Еритреї, що конкурують, палили автомобілі, громили будівлі та кидали цеглини в поліцейських, перетворивши нідерландське місто на зону воєнних дій. Битва на вулицях Гааги почалася після того, як дві групи еритрейців, що конкурують, зіткнулися через політичні розбіжності. На їхній батьківщині, у невеликій державі в Східній Африці, уже 31 рік править один і той же президент, а населення зазнає репресій. Про це пише Dutch News.

Десятки учасників заворушень почали палити автомобілі та розгромили оперу й бізнес-центр на вулиці Фрутвег.

Заворушення в Гаазі

"Усе серйозно вийшло з-під контролю", — заявив учора ввечері представник муніципалітету Гааги Робін Міддел.

Поліція повідомила, що під час заворушень двоє поліцейських отримали травми рук, одному вибили зуби, а четвертого в хаосі збила поліцейська машина.

Чиновник повідомив, що група, лояльна до уряду Еритреї, проводила мітинг, коли на них напала група еритрейців, які виступають проти уряду африканської країни.

Вулична бійка зрештою переросла в масштабні заворушення. Еритрейці були одягнені в куртки з капюшонами, а дехто закривав обличчя шарфами та балаклавами.

Заворушення в Гаазі

Нідерландський журналіст Овен О'Браєн поділився кадрами в X і написав: "Заколотники вриваються в оперу. Вікна розбиті, вони намагаються увійти. Пожежникам не вдалося відразу загасити пожежу". Репортер підтвердив, що оперний зал був сильно пошкоджений, як і вся будівля загалом.

Ян ван Занен, мер Гааги, дозволив поліції використовувати сльозогінний газ. Мер також видав наказ про надзвичайний стан у районі Фрутвег, де почалося зіткнення.

Представниця поліції Крістіанна ван Бланкен заявила, що не може одразу сказати, чи постраждав хто-небудь, чи заарештували учасників заворушень.

Антиімміграційні настрої в Нідерландах уже загострилися, і крайній правий лідер Герт Вілдерс, який переміг на останніх виборах у країні в листопаді, заявив у X: "Чому половині світу дозволено приїжджати сюди, а вони б'ються між собою, кидають каміння в поліцейських і підпалюють їхні автівки? Я хочу стати прем'єр-міністром, який нарешті наведе порядок".

За офіційними даними уряду, в Нідерландах проживають близько 25 000 еритрейців.

Нагадаємо, що це не перші заворушення за участю еритрейців. Десятки людей, зокрема щонайменше 26 поліцейських, отримали поранення під час заворушень на еритрейському культурному фестивалі в місті Штутгарт на південному заході Німеччини у вересні 2023 року.

Бійка того ж місяця між прихильниками та противниками уряду Еритреї в Тель-Авіві призвела до запеклих вуличних сутичок.

Кількома місяцями раніше внаслідок сутички на еритрейському фестивалі в західнонімецькому місті Гіссен було поранено 22 поліцейських.

Десятки тисяч людей втекли з Еритреї в Європу, заявивши, що постраждали від дій влади й репресій уряду президента Ісаяса Афеверкі. Ісаяс обіймає свою посаду з 1993 року. Еритрея вважається найзакритішою країною для преси. У статистиці Reporters Without Borders Еритрея посіла 180-те місце зі 180. Режим Афеверкі також звинувачують у підтримці радикальних ісламістських угруповань у Сомалі. У 2009 році на Еритрею було накладено міжнародні санкції, у 2011-му їх було посилено.