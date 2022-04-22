Росія вербує "добровольців" з Ефіопії для війни в Україні, – ЗМІ (фото)

Біля посольства РФ в Ефіопії збираються черги чоловіків, які бажають повоювати в Україні, пише агентство Reuters. Майбутнім найманцям обіцяють 2 тис. доларів і подальше працевлаштування в Росії.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Щоранку біля посольства РФ в Ефіопії люди збираються в чергу та сподіваються поїхати воювати в Україну в складі російської армії. Про це пише агентство Reuters із посиланням на очевидців та охочих стати найманцями.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У чергах стоять молоді та літні люди з військовими квитками. Два місцеві жителі повідомили агентству, що спочатку охочих вирушити на війну було кілька людей, але за останні два тижні їх кількість зросла до кількох десятків.

Журналісти Reuters 19 квітня побачили кілька сотень чоловіків. Охоронці посольства РФ в Ефіопії записували їхні імена та вимагали доказу проходження військової служби. Далі з посольства вийшла людина і заявила, що в Росії "поки що достатньо сил". Через перекладача чоловікам сказали, що за потреби з ними зв'яжуться.

"Жити в Ефіопії стає важче, хочу в Європу"

У місцевих соцмережах Reuters знайшло оголошення, в яких найманцям обіцяють 2 тис. доларів і можливість роботи в Росії після участі у бойових діях в Україні.

"Я готовий підтримувати уряд РФ і натомість я отримаю пільги", — сказав один із чоловіків на ім'я Літа Кібру.

30-річний вуличний торговець, який закінчив служити в ефіопській армії в 2018 році й тепер торгує одягом і мобільними телефонами, сказав Reuters: "Жити в Ефіопії стає важче. Що мені потрібно, так це жити в Європі".

Інший чоловік сказав агентству, що чув від друзів про виплату 2 тис. доларів за участь у бойових діях в Україні. Двоє людей із черги розповіли, що бачили у Facebook оголошення від російського посольства про набір добровольців.

"Виїхати в Росію я хочу не для того, щоб воювати в Україні. Я не отримую вигод від проживання в Ефіопії", — сказав 40-річний охоронець Біньям Вольдисадік, який брав участь у війні в Ефіопії з Еритреєю в 1998–2000 роках.

Reuters попередило про відсутність доказів надіслання найманців з Ефіопії в Україну за сприяння посольства РФ.

Набір найманців з Ефіопії — що кажуть дипломати

Посольство Росії в Ефіопії 19 квітня розмістило у Twitter заяву про непричетність до вербування найманців. Чоловіки, які зібралися перед посольством, хотіли лише висловити "солідарність і підтримку РФ".

[ + – ] Заява посольства РФ про найм "добровольців"

"Ми сприймаємо це як акт підтримки, докази непорушних зв'язків і дружніх стосунків наших країн", — зазначили дипломати.

МЗС Ефіопії підтримало заяву РФ та поінформувало про "необґрунтовані повідомлення про вербування в ЗС РФ".

[ + – ] В МЗС Ефіопії згадали про Віденську конвенцію

"Посольство (РФ в Ефіопії) заявляє, що не розміщувало оголошень про найм добровольців, це заборонено Віденською конвенцією про дипломатичні відносини від 1961 року", — зазначили чиновники.

Про черги біля посольства Росії в Аддис-Абебі писала британська газета The Times із посиланням на західні джерела. За їхніми даними, сусідня Еритрея може відправити до 5 тис. "добровольців" на підтримку Росії. Призов на військову службу в Еритреї — обов'язковий і нестачі в кількості та досвіді немає, зазначив співрозмовник.

[ + – ] Сусідня Еритрея може відправити до 5 тис "добровольців" в РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну зустрічався з президентом Еритреї Ісайясом Афеверкі в столиці країни Асмарі, стверджують джерела.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов раніше говорив, що в Україні воює до 500 найманців із Сирії та Лівії. У місті Попасна Луганської області ЗСУ знищили загін іноземних найманців у 20-25 осіб.

Деякі європейські чиновники стверджували, що РФ найняла від 10 до 20 тис. "добровольців" із Сирії, Лівії та інших країн для нового наступу на Донбасі.